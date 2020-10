¿A tu mascota no le gusta el agua? Los mejores productos para limpiarla en seco

Usa una espuma para dejar reluciente el pelaje de tu perro o gato sin que se ponga rebelde

Hay mascotas que no les gusta el agua y si bien es necesario bañarlas una vez al mes de esta manera, cuando el clima está frío o si de plano se resiste a ser mojada, de vez en cuando o entre sus baños puedes usar una espuma para limpiar su pelaje en seco y dejarlo reluciente, como si se hubiera bañado de manera tradicional.

Te presentamos una lista con los 5 mejores champús en seco para limpiar a tu perro o gato.

1. Wahl, champú sin agua sin enjuague apto para mascotas:

Espuma para animales con aroma a lavanda y manzanilla para limpiar, acondicionar, desenredar e hidratar perros, gatos y caballos. Tiene un pH equilibrado, no contiene alcohol, no contiene parabenos, no contiene PEG-80 y es muy recomendable para la limpieza suave y refrescante de perros, gatos y otros animales. No es necesario enjuagar, simplemente sécalo con una toalla y una capa de cepillo.

La fórmula calmante calma a los animales inquietos durante la limpieza, aunque es una fórmula hipoalergénica, recomendamos probar una pequeña cantidad para sus mascotas la primera vez y secarlas completamente para asegurarse de que su mascota tolera los agentes limpiadores.

2. Champú sin agua TropiClean para mascotas:

Champú sin enjuague, se debe aplicar, cepillar y secar, sin jabón. Ideal para parques, playas, caminatas y viajes por carretera. Fórmula desodorizante fácil de usar que proporciona una limpieza profunda sin enjuague y deja el pelaje de tu mascota con un olor fresco entre baños: ¡simplemente masajea y cepíllalo!

El champú sin agua está enriquecido con una mezcla eficaz de ingredientes naturales que combaten la suciedad como ciruela blanca, pepino y avena para ayudar a nutrir la piel seca de su mascota y relajar el pelo enredado para facilitar el cepillado. Lleva a tu mascota a los trópicos con el vigorizante aroma de las bayas y el coco que las deja con un aroma fresco y listas para abrazar.

3. Burt’s Bees All Natural Waterless Shampoo, spray para perros:

Champú seco para perros sin agua con manzana y miel. Burts Bees limpia, calma y suaviza la piel seca y acondiciona el pelaje de su perro para darle un gran brillo al pelaje, todos los ingredientes naturales incluyen manzana nutritiva para la piel y miel que aumenta el brillo. Rocía a tu perro desde la parte posterior de las orejas hasta la cola y déjelo secar. Para la cara y las orejas, aplícalo primero sobre una toalla, luego limpia el pelo y evita los ojos. Repite según sea necesario.

Este champú en spray suave tiene un pH equilibrado, especialmente para todos los perros y cachorros. La fórmula recomendada por veterinarios, libre de fragancias, sulfatos, colorantes y productos químicos agresivos.

4. Nuevo champú para perros sin agua:

No requiere enjuague, 100% no tóxico con extracto natural, se trata de un tratamiento aprobado por veterinarios. Este champú sin agua limpia las mascotas rápidamente, dejando el pelo con un olor agradable y una sensación suave, elimina los olores desagradables de las mascotas al instante y es ideal para las mascotas a las que no les gusta el agua.

Es más eficaz que las toallitas y se puede utilizar para tratar accidentes o para una limpieza corporal completa. Es portátil, lo que lo hace conveniente para viajar. También funciona muy bien como desenredante y deja el pelaje sedoso y brillante después del cepillado. Es una alternativa segura a otros limpiadores que contienen productos químicos agresivos. Este champú hipoalergénico para mascotas no contiene parabenos, sulfatos, SLS ni alcohol etílico decapado.

5. Champú de baño sin agua para perros y gatos Bio-Groom:

Champú de baño sin agua, se trata de una fórmula sin lágrimas, con pH balanceado que limpia suavemente y agrega brillo a todo tipo de pelaje. Es una fórmula sin alcohol con pH equilibrado que limpia suavemente y elimina las manchas. No requiere enjuague, por lo que es ideal para usar en gatos o cuando no es posible bañarse regularmente. Disponible en tamaño de 16 onzas.