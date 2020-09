Los 5 selfie sticks idóneos para lograr fotos perfectas para tus redes sociales

Logra unas fotos que cautiven en tus perfiles y te den muchas reacciones

En la actualidad, las redes sociales han cobrado casi la misma importancia que la presencia física. No solo es verse bien para obtener “likes” o reacciones en Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter y demás con los admiradores, amigos o familia, también si tienes un perfil en LinkedIn es conveniente tener buenas imágenes que dejen ver tu parte profesional y para lograr todo esto es necesario un buen selfie stick e incluso un tripié.

Si tienes un “buen ojo” para la fotografía y además usas las herramientas necesarias, el resultado será mejor que el de mucha gente que no cuida el fondo de sus imágenes o hasta su cara y cuerpo llegan a verse distorsionados por tomarse las selfies muy cerca.

A continuación una lista con los palos de selfies que te harán lograr fotos perfectas y cautivadoras en el mundo virtual.

1. Vproof Selfie Stick Bluetooth, aluminio ligero, todo en uno, extensibles:

Selfie Stick con diseño compacto para iPhone 11 Pro Max / 11 Pro / 11 / XS / XS Max / XR / X / 8/8 Plus / 7 / 6s / 6, Galaxy S10 / S9 / S8 / S7 / S6 / Note. Adoptado un diseño de almacenamiento integrado de una pieza, este palo para selfies puede colapsarse como un pequeño tubo mágico de 6.5 pulgadas. Cuando intenta expandirse, se convierte en el selfie stick. Bluetooth de 26 pulgadas más ligero, exquisito y elegante del mercado. ¡Disfruta de tu vida mágica en selfies con este genial gadget!

Fabricado con aleación de aluminio de grado aeronáutico con tecnología de tratamiento de superficie de ánodo, este material antioxidante lo hace resistente y duradero, y la superficie fría negra es antiarañazos, fácil de limpiar y sin olores desagradables. Conexión Bluetooth rápida con Tu teléfono, puedes usar fácilmente esta mano sujetando selfie stick presionando el botón de control del obturador perfecto. Su diseño compacto te permite llevarlo a todas partes.

2. Trípode Mpow Selfie Stick todo en 1, portátil con control remoto Bluetooth y luz de relleno:

Compatible con iPhone 11 / 11PRO / XS Max / XS / XR / X / 8P / 7P, Galaxy S20 / S10 / S9 / S8 Gopro / cámara pequeña. Combinación de palo selfie de mano, trípode de mesa, trípode de suelo. Se adapta a la mayoría de los teléfonos iOS / Android. La función de trípode hace que el selfie stick sea también un tripié de teléfono ideal, puede liberar tus manos para tomar selfies, grabar la vida en el hogar, estudiar en línea, trabajar, ver videos, videollamadas, transmitir en vivo, compartir cocina, etc.

Toma selfies grupales sin preocuparte por sostener el palo con fuerza en la mano. La velocidad de conexión rápida y el bajo costo de energía te ofrecen un uso prolongado. Presiona dos veces para abrir la luz de relleno, presione brevemente para ajustar el brillo, te brinda una buena tez cuando la luz rodeada no es lo suficientemente buena. Rotación de la abrazadera de 360 ​​° para elegir el modo de cámara horizontal o vertical, rotación del cuello de 270 ° para satisfacer mejor las diferentes necesidades, como fotos de cuerpo completo, transmisión en vivo, tomar fotos grupales como fiestas, graduaciones, bodas, viajes.

3. Selfie Stick y trípode Fugetek, integrado, portátil todo en uno profesional:

Aluminio resistente, control remoto Bluetooth compatible con dispositivos Apple y Android, pies de trípode antideslizantes. No es necesario un selfie stick y un trípode separados, este artefacto los junta y es ideal para fotos grupales, FaceTime, fotos de aventuras, Instagram, Facebook Live, Vlogging. El zoom funciona en dispositivos Android limitados.

Extiende los pies sobre el trípode y ahora tienes un palo para selfies independiente. Equipado con pies antideslizantes, para mayor seguridad y confiabilidad. Ideal para conferencias, eventos deportivos, presentaciones.

4. Selfie Stick, trípode extensible con control remoto inalámbrico desmontable y soporte:

Selfie stick para iPhone X / iPhone 8/8 Plus / iPhone 7/7 Plus, Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / Note8, Huawei, más. Te permite tomar fotografías autofoto o puede separar el control remoto para tomar fotos grupales como fiestas, graduaciones, bodas , viaje. Puede usarlo como un palo para selfies normal o como un trípode rápido y fácil.

En el modo trípode, el centro de gravedad del teléfono móvil debe mantenerse alineado con el palo para selfies. Cuanto menor sea la altura de la varilla extensible, mejor será la estabilidad. Este trípode selfie stick se puede extender entre 7.28 y 26.7 pulgadas, lo que lo hace muy adecuado para fotografía, facetime, negocios y más. Diseño compacto para llevar este palo para selfies a todas partes, hace que un palo para selfies normal sea más ligero pero más funcional.

5. Yoozon Selfie Stick y tripié con bluetooth:

Compatible con iPhone SE 2/11/11 Pro/11 Pro Max/Xs MAX/XR/XS/X, Galaxy S20/Note 10/S10/S9. Palo de selfie plegable y ligero fue diseñado para eliminar esto y hacer que un palo selfie normal sea más ligero pero más funcional. Longitud extensible de 10 pulgadas a 28. 7 pulgadas para que pueda elegir la longitud deseada. Diseño compacto de tamaño de bolsillo, que es fácil de llevar.

Con una rotación de 360 ​​°, simplemente gira la base de la base o el soporte del teléfono para tomar fotos, hacer videollamadas o transmitir en vivo, para satisfacer sus diferentes necesidades o situaciones. Diseño con soporte para teléfono giratorio de 360 ​​grados, puede girarlo y seleccionar el modo de cámara horizontal o vertical para obtener el mejor ángulo para tomar fotos.