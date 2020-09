Prepárate para el cambio de estación con estos 5 cardigans ligeros

Abrigadoras opciones para lucir en tendencia durante en este otoño

Los vientos del otoño comienzan a sentirse a la par que la temperatura comienza a bajar, entonces debes cambiar tu ropa por algo que te cubra para ese clima, pero aún no tan abrigador como una chamarra. Lo ideal son unos cardigans de punto que además de protegerte, son muy favorecedores para todo tipo de cuerpos porque alargan la figura y son muy versátiles en tu guardarropa.

Lisos, estampados, delgados o gruesos, los cardigans son una prenda necesaria en tu clóset en esta estación para combinarla con jeans, pantalones formales y vestidos. Si tienes unos kilitos de más puedes usarlos con leggings y una camiseta delgada de un color oscuro, si eres delgada puedes hacerlo con jeans y una camiseta en un color que contraste. Enseguida un listado para que elijas el que más vaya contigo.

1. U.Vomade, suéteres para mujer boho cardigan de punto de cable grueso con frente abierto:

Suéteres para mujer, 100% acrílico, cómodos y ligeros, ideales para citas, fiestas, oficina, acurrucarse en el sofá de casa o hacer diligencias, gran pieza de transición para el otoño pero también ideal para una noche más fresca de primavera y verano. Combina perfectamente con tu camiseta sin mangas, camisola, blusas, túnicas casuales o camisas como camisetas interiores, también combina con tus jeans, leggings, pantalones y botas. Disponibles en 16 colores en tamaños pequeño (US 4-6), mediano (US 8-10), grande (US 12-14) y extra grande (US 16-18).

2. Cardigan kimono drapeado a rayas con bloques de color para mujer Ecowish con bolsillos, suéteres de punto informal con frente abierto y manga larga:

Cardigan hecho en 100% poliéster, material elástico suave y cálido, diseño llamativo y cómodo de llevar. Con diseño a rayas, bloques de colores, tejido, manga larga, muestra tu propio estilo. La mejor opción casual para oficina, fiesta, citas, escuela, ropa de calle y regreso a casa o look casual diario, traje para otoño, invierno y primavera. Lo puedes encontrar en tallas pequeña, mediana, grande y extra grande. 32 colores a elegir.

3. Merokeety, cardigans de manga larga con botones a presión de color sólido y cuello acanalado para mujer:

Cardigan hecho en 60% algodón, 35% poliéster, 5% elastano con cierre de botón. Diseño único con mangas largas, cuello en V, puños y dobladillo acanalados, botones a presión de latón antiguo, por debajo de la cadera, estilo informal. Los cardigans son un elemento básico del armario, ¡así que no querrás perderte esto! El material es tan suave y liviano, lo que lo hace perfecto para la transición del verano al otoño.

La longitud cubre tu cadera correctamente. ¡Nos encanta que puedas combinarlo con pantalones para un día en la oficina, o usar con tus skinnies favoritos para un look más informal!. Apto para ocasión informal, vida diaria, trabajo, oficina, iglesia, combinable con tus jeans, botas, falda, leggings favoritos. 23 colores disponibles.

4. Tickled Teal, suéter de manga 3/4 con ribete de encaje y mangas casuales para mujer:

Cardigan hecho de materiales como algodón, poliéster de alta calidad, suave, ligero, transpirable y cómodo de llevar. Los detalles de encaje de este hermoso cárdigan realmente distinguen a esta pieza. Se puede usar de muchas maneras y se puede cambiar fácilmente de un estilo elegante a uno atrevido. ¡La mejor parte es que lo hemos hecho en todos tus colores de otoño favoritos!. Agrega un poco de textura a tu guardarropa y refresca algunas de tus prendas favoritas.

5. a.Jesdani, suéteres tipo cárdigan de punto suave de manga larga con cuello redondo y botones para mujer:

Suéteres tipo cardigan para mujer hechos en 80% viscosa 20% nailon, suave, elástico, ligero, de textura suave y cómodo, de buena calidad. Corte ajustado, cuello redondo, botones en la parte delantera, manga larga, ideal para usarse con falda, vestido sin mangas, chaleco, camiseta, camisa, top, jeans, botas, tacones, casual, trajes formales.

Viene en tallas regulares y tallas grandes.Tabla de tallas: S (US4-6) / M (US8-10) / L (US12-14) / 1XL PLUS (US14-16W) / 2XL PLUS (US18-20W). Lavar a mano con agua fría, no usar lejía, colgar o secar al aire.