¿Para que sirven los ácidos grasos omega 3? Los mejores suplementos para obtenerlos

Salud

Incluye estas sustancias en tus cambios a un estilo de vida más sano para disminuir tus triglicéridos

Si padeces de sobrepeso u obesidad, pero sobre todo, si tienes un nivel de triglicéridos en la sangre por encima de los niveles normales (más de 150mg/dL) es importante que los normalices para evitar problemas de salud más severos a futuro como problemas del corazón y la enfermedad de las arterias coronarias. Los médicos por lo regular recomiendan cambiar a un estilo de vida más sano que incluye ejercicio, una dieta con pocas grasas y carbohidratos y tomar ácidos grasos Omega 3.

Los ácidos grasos Omega 3 pertenecen a una clase de medicamentos llamados antilipémicos o agentes reguladores de lípidos, pueden funcionar al disminuir la cantidad de triglicéridos y otras grasas que se producen en el hígado. Esta sustancia se debe tomar aproximadamente a la misma hora todos los días y se recomienda tragar las cápsulas enteras, sin dividir, triturar, masticar ni disolver, de acuerdo con Medline Plus.

A continuación una lista con los suplementos más descatados que incluyen ácidos grasos Omega 3 y puedes adquirir en Amazon.

1. Nordic Naturals Ultimate Omega, sabor a limón:

Suplemento de aceite de pescado Omega-3 de alta potencia con EPA y DHA, promueve la salud del cerebro y el corazón. La investigación muestra que los ácidos grasos esenciales EPA y DHA en el aceite de pescado apoyan la salud del corazón, el cerebro, los ojos y el sistema inmunológico. Los omega-3 también pueden ayudar a mantener un estado de ánimo saludable.

Esta fórmula cumple con la dosis diaria recomendada sugerida por la American Heart Association para apoyar un corazón sano. Mejor absorción, mejor sabor, sin eructos a pescado, pureza garantizada. Cada lote de aceite de pescado de Nordic Naturals está elaborado con pescado fresco, capturado en la naturaleza y rico en omega, no transgénicos, sin gluten ni lácteos, sin colorantes, sabores ni conservadores artificiales.

2. Aceite de pescado salvaje de Alaska Omega-3 (1250 mg por cápsula) con triglicéridos EPA y DHA:

Apoyo para el corazón, el cerebro y las articulaciones con certificado IFOS 5 estrellas, sin OMG y sin gluten (90 cápsulas blandas). Este aceite de pescado se obtiene de abadejo salvaje de Alaska y proporciona ácidos grasos esenciales EPA + DHA que pueden ayudar a mantener tu salud en general.

Los concentrados de omega-3 de AlaskOmega están certificados como sustentables y rastreables por el Marine Stewardship Council (MSC), el primer concentrado de omega-3 en lograr esta distinción. Encapsulado en una cápsula de gelatina de pescado “pescatarian friendly”.

Apoya la salud del corazón, 1200 mg, 200 cápsulas blandas de liberación rápida, contiene 1 botella de 200 geles blandos de suplemento de aceite de pescado de liberación rápida de 1200 miligramos, cada uno con 360 miligramos de Omega 3. Nature’s Bounty Fish Oil 1200 miligramos contiene EPA y DHA.

La calidad, la consistencia y la investigación científica han dado como resultado vitaminas y suplementos nutricionales de excelencia inigualable. Utilizando los últimos avances en la ciencia nutricional y los mejores ingredientes, ofrecemos suplementos de calidad y valor insuperables.

Diseñado para apoyar el corazón, el cerebro, las articulaciones y la piel, con EPA + DHA, con sabor a limón natural. El Omega 3 que se encuentra en el aceite de pescado contiene grasas esenciales únicas que incluyen EPA y DHA, conocidas por disminuir la inflamación y respaldar la salud y el bienestar en general. Los ácidos grasos omega 3 se consideran uno de los suplementos más importantes que puedes poner en tu cuerpo. *

Este aceite de pescado no provoca eructos y no causa malestar estomacal, por lo que no tienes que preocuparte por la indigestión o un regusto desagradable que se quede contigo todo el día. Este producto se purifica con destilación molecular, uno de los pocos métodos actuales que pueden purificar metales pesados, PCB y otras toxinas por debajo de los límites detectables para el consumo humano. Método rápido. Temperatura mínima. Sin toxinas.

5. Aceite de pescado omega Arazo Nutrition:

Alto contenido de EPA 1200MG + DHA 900MG, cápsulas de Omega 3 que no provocan eructos. Arazo Nutrition (120 unidades). Purificado con destilación molecular a temperaturas mínimas para eliminar todos los metales pesados, mercurio, PCB y otras toxinas. De pescado fresco, rico en omega, obtenido de aguas profundas.

Inodoro y fácil de tragar por su sabor a limón, fabricado en una instalación con certificación GMP en Estados Unidos y metal pesado probado para determinar su pureza con un método de extracción de aceite patentado superior que da como resultado niveles extremadamente bajos de contaminantes, oxidación y contaminantes.