¿Sufres de diabetes o estás a dieta? 5 golosinas libres de azúcar para saborear de vez en cuando

Salud

Unas deliciosas opciones para comer antojos dulces sin culpa alguna

Las golosinas están a la orden del día, se nos aparecen por todas partes, pero a veces si estamos a dieta o padeces de diabetes no es posible disfrutarlas ni de vez en cuando por los altos contenidos de azúcar que poseen. Pero no todo está perdido, pues para no quedarnos con el antojo podemos disfrutar de los productos hechos con endulzantes artificiales con los que estaremos libres de culpa.

Los sustitutos del azúcar son sustancias que se utilizan en lugar de los endulzantes con azúcar (sacarosa) o alcoholes del azúcar. También se pueden denominar edulcorantes artificiales, edulcorantes no nutritivos (NNS, por sus siglas en inglés) y edulcorantes no calóricos, según MedlinePlus.

Los sustitutos del azúcar pueden ser útiles para las personas que están tratando de adelgazar. Le suministran el dulzor a los alimentos y las bebidas sin aportarles calorías extras. La mayoría de estos casi no contienen calorías. Usar sustitutos de azúcar en lugar de azúcar también puede ayudar a prevenir las caries dentales. También pueden ayudar a controlar el nivel de azúcar en la sangre en personas con diabetes.

Te brindamos una lista de deliciosas golosinas para disfrutar si tienes diabetes o te encuentras bajo un estricto régimen alimenticio.

1. Coffee-mate Coffee Cremer, chocolate cremoso sin azúcar, paquete de 1 (10.2 onzas):

Crea una taza de café deliciosamente perfecta con este cálido y rico sabor a chocolate, satisface tus antojos de chocolate en cualquier momento del día con esta delicia cremosa en tu café. El compañero perfecto del café.

Sin lácteos, sin lactosa, sin colesterol, sin lácteos. Cada recipiente rinde aproximadamente 58 porciones (2 cucharaditas por porción). Sin gluten.

2. Leche de almendras de seda, vainilla sin azúcar, 32 onzas líquidas (paquete de 6):

Leche de almendras no lácteas con sabor a vainilla, leche sin lácteos, Silk Vanilla Almondmilk te salvará con su suave y rica bondad de vainilla y más calcio que la leche de vaca. Silk Pure Almondmilk es la forma inteligente de satisfacer su gusto por lo dulce.

Con 25 calorías por porción, cómo no puedes disfrutar de la bondad cremosa de Silk Vanilla Almondmilk. Besado con un toque de vainilla, es delicioso con cereal, con café, agregado a recetas favoritas o directamente del cartón.

3. Cereal de desayuno con proteína cetogénica de HighKey:

Bocadillo libre de carbohidratos y cero azúcar, cereales y cereales sin gluten, alimentos no transgénicos, copos aptos para dietas paleo, diabéticos y cetogénicos, alimentos saludables para el supermercado. El favorito del desayuno de HighKey Protein es un delicioso cereal helado apto para dietas elaborado sin ingredientes artificiales y sin azúcares añadidos. Este desayuno clásico es perfecto para personas que hacen dieta y que ya no quieren perderse sus copos helados favoritos.

Con 10 g de proteína por porción, esta es una excelente comida de alto rendimiento para después del entrenamiento, un refrigerio para el mediodía o un refrigerio por la noche. Esta excelente fuente de proteínas alimentará su cuerpo con un sabor delicioso. Con calorías reducidas por porción, este cereal es un comienzo satisfactorio para el día. Hecho con ingredientes limpios, este cereal saludable puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de pérdida de peso.

4. HighKey Snacks Keto Low Carb Food Chocolate Brownie Cookie Bites, pastelillos libres de azúcar:

Apto para diabéticos, sin gluten, un bocadillo aprobado por la dieta elaborado con ingredientes saludables para un dulce manjar. Bajos en carbohidratos netos y azúcar, estos bocadillos de brownie están hechos con ingredientes naturales como harina de almendras, aceite de coco y edulcorantes naturales como eritritol, fruta de monje y stevia. Perfecto para personas que hacen dieta cetogénica.

Sin conservantes agregados, sin gluten y sin rellenos, nuestros bocados de brownie de chocolate son una excelente opción cuando desea un dulce sin todo el azúcar y los carbohidratos en los brownies regulares y los bocadillos dulces. Usando solo ingredientes simples, estos brownies son una sabrosa alternativa a los dulces tradicionales. Bajos en carbohidratos y azúcares, nuestros brownies horneados son la opción perfecta sin gluten y sin granos para cualquier persona que se preocupa por la salud.

5. Hershey’s, barra de caramelo de chocolate oscuro especial sin azúcar:

Disfruta de los antojos de chocolate negro en cualquier momento con este paquete de barras sin azúcar del tamaño de un refrigerio. Goza del sabor del chocolate negro dulce suave Mildy Sweet sin el azúcar. Las barras envueltas individualmente son perfectas para las loncheras, el alijo de la oficina o para picar sobre la marcha.

La barra de chocolate negro ligeramente dulce está certificada por OU como producto lácteo kosher y se fabrica en equipos que también procesan leche, nueces de árbol y cacahuetes. Cada porción de 5 piezas tiene 170 calorías.