5 elementos decorativos para renovar tu recámara

Los artículos que le darán una nueva imagen a tu dormitorio y espacio personal

La parte positiva de la pandemia por el coronavirus es que permanecemos más tiempo en casa, esos minutos y horas que empleábamos en trasladarnos al trabajo, ahora lo podemos emplear en distintas actividades del hogar, una de ellas puede ser la remodelación de nuestra recámara.

Dale un giro a tu espacio íntimo y personal con algunas sugerencias que te proponemos para decorarlo y sentirte muy a gusto, ahora que pasas tanto tiempo ahí.

1. Love-Kankei, juego de 3 estantes flotantes para montar en la pared:

Estantes de madera rústica para almacenamiento en la pared para dormitorio, construidos con tableros de madera maciza de Paulownia y soportes de metal con recubrimiento en polvo, perfectos para exhibir y guardar objetos de colección, plantas pequeñas, animales de peluche y más. Son útiles para agregar espacio adicional en los estantes para almacenar y organizar artículos pequeños o desorden en el dormitorio, el baño, la cocina y más, ideales para limpiar el mostrador.

Presenta un estilo rústico con soportes de metal industrial y madera con acabado quemado, decorativos y una gran adición o acento a cualquier espacio de pared. Instrucciones fáciles de seguir y todos los accesorios de montaje incluidos, súper fáciles de ensamblar y colocar.

2. Tira de luces Len Minger:

Tiras de luces LED que cambian de color con control remoto para iluminación del hogar, cama de cocina, luces de tira flexibles para barra, decoración del hogar. Este kit de tiras de luces LED RGB puede cambiar los colores y la velocidad de forma automática y periódica. No solo tiene RGB (rojo, verde, azul), 16 opciones multicolores, sino que también tiene una selección de bricolaje para crear su excelente iluminación ambiental LED.

Uso de cobre de doble capa en la placa PCB para mantener los colores mezclados más uniformes. El control remoto IR LED tiene sobrecarga, protección contra cortocircuitos y función de memoria. La fuente de alimentación está por debajo del valor seguro para adultos y niños.

3. Mkono, organizador de fotos para colgar en la pared:

La exhibición de fotos de decoración de pared de macramé es una forma informal y artística de mostrar sus fotos e impresiones favoritas. Colgado en la pared, su hogar se volvería más atractivo y dulce. Decoración perfecta para dormitorio, dormitorio, oficina, sala de estar, cafetería y otros lugares. También es bueno como regalo de boda o inauguración de una casa.

Este sencillo organizador de fotos crea una excelente manera para que las personas marquen los maravillosos detalles de su vida, mostrando a otros su viaje, amor y buenos recuerdos de su vida. Con esta exhibición de arte con impresión de macramé, puede darle un cambio de imagen a su arte de pared personalizado y actualizar la decoración de su hogar en cualquier momento que desee simplemente quitando o agregando fotos con clips de madera extraíbles. 2 colores disponibles.

4. Chende Hollywood Style, kit de luces LED de espejo de tocador con bombillas regulables:

10 bombillas LED regulables estilo Hollywood que brindan mucho brillo al maquillaje en la oscuridad. Las bombillas de 4000K serán recomendadas por maquilladores profesionales. Es suave y no deslumbra, por lo que tus ojos no se lastiman con la luz y no es problema maquillarte durante mucho tiempo. Fácil de instalar en unos minutos. Pégalo fácilmente directamente en el espejo, el marco del espejo o la pared en unos minutos, y luego conéctelo y juegue con la fuente de alimentación segura de 12V incluida.

Interruptor de atenuación táctil inteligente de encendido y apagado para ajustar el brillo según tus necesidades en cualquier momento. Haz que te relajes al pintarte bajo el brillo ideal y presenta un maquillaje perfecto.

5. Junovo, Alfombras redondas y suaves para dormitorio:

Las alfombras peludas junovo están hechas de una capa intermedia de esponja y terciopelo esponjoso de alta calidad, que tiene una calidad experta y una textura excelente. Una alfombra mullida es perfecta para la decoración de la habitación de los niños, no solo se ve linda y moderna, sino que también crea un espacio cálido y cómodo para los niños.

Estas alfombras de dormitorio de 4 pies tienen un diseño antideslizante. Los puntos de agarre duraderos mejoran la fricción, lo que hace que la alfombra sea antideslizante. Estas suaves alfombras redondas pueden evitar que los niños toquen el suelo duro. La alfombra peluda del suelo se puede integrar con todo tipo de estilo de decoración.