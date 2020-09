5 diferentes tipos de collares aptos para tu mascota

Hogar y Tecnología

Elige el collarín más adecuado para tu perro de acuerdo a su raza y tamaño

Es un hecho que una vez que adoptas a una mascota y llega a tu hogar, uno de los primeros pasos es comprarle un collar y una placa de identificación por si algún día se llega a extraviar, tengas más posibilidades de recuperar a tu can. Sin embargo, no todas las razas y tamaños de perros necesitan el mismo tipo de collarín, pero es tu deber elegir adecuadamente el que vaya más acorde a tu mascota.

Si tu perro es de raza pequeña o miniatura y su energía es media o baja, puedes ponerle solamente un collar de tela o de cuero. Si tu can es mediano a grande o gigante entonces además de un collarín, necesitarás algún collar de castigo para educarlo y una pechera para que haya más control de su fuerza y no te pueda tirar.

A la par de la tecnología, también existen collares de entrenamiento electrónicos que emiten vibraciones y choques a control remoto para educar a tu canino de raza fuerte desde que es un cachorro. A continuación una lista con las mejores opciones.

1. Collar de entrenamiento para perros recargable con 3 modos de entrenamiento, pitido, vibración y choque:

Collar de entrenamiento 100% impermeable, alcance remoto de hasta 1000 pies, 0-99 niveles de choque. Juego de entrenamiento para perros. El collar de entrenamiento electrónico para perros Dogcare proporciona 3 modos de entrenamiento extremadamente eficientes y seguros (modos de pitido, vibración y choque) para que puedas enseñarle a un perro, comandos básicos de obediencia y resolver problemas de comportamiento incontrolables.

El bloqueo del teclado de seguridad evita cualquier mal funcionamiento del control remoto. Siéntete libre de llevar el control remoto sin preocuparse por el impacto accidental, a diferencia de otros collares de entrenamiento para un máximo de 2 perros. El collar de adiestramiento para perros admite un máximo de 9 perros adiestrados con un solo transmisor remoto. Si tienes más de 2 perros en su casa, el collar de choque de entrenamiento para perros sería la opción perfecta para usted.

Control inalámbrico para hasta 330 yardas de alcance remoto. Siente fácil el entrenar a tu perro con el collar electrónico de adiestramiento para perros Dogcare en el parque o en el patio trasero. La batería de larga duración te garantiza un entrenamiento de perro eficaz.

2. Winsee, arneses para mascotas con collar para perros:

Chaleco reflectante Oxford ajustable para exteriores, clips delanteros y traseros para perros pequeños, medianos, grandes y extra grandes, asa de fácil control para caminar. Recomendados sobretodo para perros de gran tamaño como pastor de anatolia, terranova, labrador, alaska, pastor alemán, bulldog grande y más. Determina la circunferencia del pecho de su perro midiendo la parte más ancha del pecho de su perro al elegir el tamaño. Incluye un collar de perro duradero.

Las correas reflectantes de este arnés de fácil control garantizan la seguridad de su perro mientras sale a caminar incluso de noche, el mango de tela resistente en la parte posterior te ayuda a controlar y ayudar mejor a tu perro. Los 2 anillos en D están reforzados en la parte extensional que no se rompe fácilmente incluso con un tirón fuerte. La presión de tracción se distribuye uniformemente por el cuerpo para evitar la asfixia. Disponible en 8 estampados.

3. Black Rhino The Comfort, collar para perros acolchado de neopreno ultra suave para todas las razas:

Resistente, ajustable, reflectante, resistente a la intemperie, disponible de tamaño pequeño a extra grande. Dale a tu perro la comodidad que se merece. Cada collar está forrado con un acolchado de neopreno suave que protegerá el cuello de su perro de la irritación cuando esté activo. No te preocupes por el olor o tu perro jugando en el agua. El neopreno se seca fácilmente y es resistente a los olores.

Fabricado para todas las razas, el collar cómodo mantiene intencionadamente un diseño ligero, pero está fabricado específicamente con hardware de alta resistencia que es lo suficientemente resistente para resistir las fuerzas de los perros más enérgicos. Está garantizado para resistir los elementos al aire libre y resistirá las fuerzas de los perros más enérgicos, poderosos y juguetones. 5 colores disponibles.

4. Collar personalizado de cuero Didog:

Collares de perro grabados en cuero trenzado con placa de identificación personalizada para perros pequeños, medianos y grandes. Estos hermosos collares tienen más de 10 colores que puede elegir para que su mascota se destaque del resto. El cuero de gamuza suave trenzado a mano hace que su mascota sea más encantadora y distintiva.

Técnica avanzada de grabado láser que puede resolver la posibilidad de mantener la información de la mascota grabada de forma permanente, desde el tamaño XS hasta el tamaño XL para tu perro.

5. Herm Sprenger, collar de adiestramiento para perros con eslabones largos de acero inoxidable negro:

Cadena antideslizante para perros pequeños, medianos grandes para un fácil control, collar protector de pieles de eslabón largo de acero inoxidable negro. El enlace largo no dañará el cabello. No tirará, enredará ni maltratará el pelo de tu perro. Fabricado en Alemania y garantizado que no se oxida, los collares de metal fabricados por Herm Sprenger son un símbolo de calidad, fiabilidad y seguridad, son ideales para su uso en diversas áreas del adiestramiento canino y la vida cotidiana.

El acero inoxidable alemán negro no se oxidará y funcionará durante los próximos años. La materia prima de alta calidad no causa alergias en la mayoría de los perros y es 100% de calidad.