Los mejores detergentes para quitar los malos olores a tu ropa

Hogar y Tecnología

Elimina los aromas a sudor, tierra, grasa y demás y cámbialos por unos más agradables

Ya sea por ejercicio, trabajos pesados o visitas a algún lugar natural, tu ropa suele quedar muy sucia y con mal olor y aunque la laves incluso varias veces, esos desagradables aromas no desaparecen bajo ninguna circunstancia. En esos casos necesitas de detergentes que sean tan potentes como para eliminar el rastro de las actividades para las que fueron utilizadas tus prendas.

A continuación una lista con 5 detergentes que prometen dejar tu ropa limpia y sin malos olores, como si estuviera nueva en cada puesta.

1. Detergente líquido para ropa Persil, ProClean Intense Fresh, 2 veces concentrado, 110 cargas:

Este detergente es una potente combinación de lucha contra las manchas para una limpieza superior, ideal para lavar la ropa todos los días y para ayudar a combatir las manchas difíciles. Esta fórmula concentrada ofrece 2 veces más poder de limpieza en cada gota que tu detergente líquido estándar para que no tengas que usar tanto para experimentar una limpieza premium.

Seguro para lavadoras estándar y HE. Ingredientes: tensioactivos, enzimas, fragancias. Incluye una botella de 82.5 onzas de detergente líquido concentrado para ropa Persil 2X con aroma Intense Fresh, suficiente para 110 cargas.

2. Detergente para ropa Active Wear:

Formulado para ropa de sudor y entrenamiento, este detergente es un concentrado de lavado deportivo de rendimiento natural, desodorizante potenciador de enzimas. Lavado en polvo para ropa deportiva de gimnasio (90 cargas). Este detergente en polvo está científicamente formulado con enzimas vegetales naturales que eliminan los olores generados por el sudor en la ropa de fitness y gimnasio.

El mejor detergente para ropa deportiva para hombres o mujeres compatible con marcas como Nike, Adidas, Lululemon, Athleta, Fabletics, Gymshark, Under Armour, Prana, Alo Yoga, Zella, Mika, etc. Elimina los olores de las camisetas de entrenamiento, pantalones cortos, sujetadores deportivos, camisetas sin mangas, mallas, pantalones de yoga manduka, uniformes, camisetas, compresión, ropa interior, suspensorio y calcetines. El poderoso detergente Active no contiene SLS, fosfato, gluten y es apto para sistemas sépticos. La fórmula concentrada proporciona un valor a granel de 90 cargas por bolsa.

3. OxiClean, detergente líquido refrescante de alta definición para ropa, 60 onzas:

Botella de detergente líquido fresco espumoso para ropa de alta definición OxiClean, creado para todos los días, es resistente a las manchas, pero no a las telas, y tiene una vigorizante fragancia de flores y cítricos.

Elimina la suciedad resistente, disuelve los olores persistentes y elimina las manchas incrustadas, funciona en lavadoras estándar y de alta eficiencia (HE). Revela colores vibrantes, restaura los blancos radiantes, elimina las manchas secas.

4. Gain potenciador de aroma Fireworks In-Wash, original de 20.1 onzas:

Gain Fireworks In-Wash Scent Booster brinda a tu ropa hasta 12 semanas de frescura, desde el lavado hasta el uso. Funciona con tu detergente favorito, agrega Gain a cada paso de su ropa para obtener más del gran aroma.

Se puede usar en todos los colores y telas, y es seguro de usar en todas las lavadoras regulares y HE. Se disuelve en agua fría y caliente. Como cualquier detergente doméstico, manténlo alejado de los niños para evitar alguna ingestión accidental.

5. Downy Unstopables, perlas potenciadoras de aroma en el lavado, aroma fresco para exteriores, 14.8 onzas:

Downy Unstopables In-Wash Scent Booster Bounce Beads brinda a su ropa hasta 12 semanas de frescura Bounce, desde el lavado hasta el uso. Agita un poco o mucho de las perlas aromáticas de Downy Unstopables en la tapa. Mezcla en el tambor de lavado al comienzo del lavado antes de la ropa, el detergente para las prendas y el suavizante de telas.

Las perlas de refuerzo de aroma de Downy Unstopables In-Wash se pueden usar en todos los colores y telas y son seguras de usar en todas las lavadoras. Perlas imparables en Bounce Outdoor, el aroma fresco hace que la ropa huela aún más a la frescura al aire libre que te encanta de las sábanas para secadora Bounce. Disponible en una variedad de aromas para que pruebes, incluidos Fresh, Shimmer, Lush y Spring. Un agradable olor garantizado.