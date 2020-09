Qué medicamentos debemos tomar ante un dolor de muelas

Salud

La benzocaína no debería ser usada por menores de 2 años de edad

El dolor de muelas es una afección que puede ser muy molesta para nosotros. Afortunadamente, podemos acabar con este dolor si hacemos uso de los medicamentos adecuados para ella. A continuación te contamos cuáles son estos fármacos.

Benzocaína

Un artículo del portal Colgate indica que la benzocaína es un medicamento anestésico tópico que alivia y reduce temporalmente el dolor en la zona aplicada.

Cuando se distribuye sobre los dientes y la encía, la sensación de adormecimiento puede reducir el dolor de las encías sensibles, las punzadas y la presión de dolor dental relacionadas con los senos nasales.

A pesar de lo anterior, la Asociación Dental Americana indica que la benzocaína no es un medicamento que deba administrarse a los niños menores de 2 años.

Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)

Estos medicamentos ofrecen una manera segura de eliminar el dolor de muelas ocasionado por una carie, enfermedad de las encías o por presión sinusal. Los AINE no solamente ayudan contra las caries, sino que también contribuyen en la disminución de la inflamación.

Mientras que la mayoría de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos solo pueden conseguirse con receta médica, algunos son de venta libre. No obstante, no es recomendable usar un AINE por más de diez días seguidos sin consultar previamente con el médico.

Paracetamol

El paracetamol sirve para reducir el dolor y la fiebre pero, a diferencia del ibuprofeno, no es útil contra la inflamación.

Sin embargo, como consecuencia de sus propiedades, el paracetamol está en la primera línea de defensa contra el dolor agudo y punzante que se presenta en la primera etapa de formación de las caries, y contra las punzadas prolongadas que pueden aparecer después.

Hacer uso de estos analgésicos para el dolor de muelas hará más corta la presencia del dolor, lo que te ayudará no solamente a retomar tu habitual estado de salud, sino también tu dieta regular.

