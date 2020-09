¿Cuáles son los pros y contras de la circuncisión?

Salud

La circuncisión podría reducir las probabilidades de contraer una ETS

La circuncisión es una práctica que se realiza principalmente por fines religiosos, pero eso no exime a la persona de experimentar secuelas tanto positivas como negativas en su estado de salud. A continuación hablaremos de las ventajas y desventajas asociadas a la circuncisión.

Ventajas

Según un artículo del portal Sanitas, los beneficios de la circuncisión incluyen la reducción del riesgo de experimentar infecciones urinarias, enfermedades de transmisión sexual (ETS), y cáncer de pene, incluso cuando éste es bastante raro.

En el caso de las ETS, la probabilidad de contraerlas o no depende no solamente de si el hombre está o no circuncidado, sino de su conducta sexual y las parejas que tenga. En otros términos, la circuncisión es un factor menor respecto a la promiscuidad o falta de ella.

Por otro lado, el cáncer de cervical sería poco frecuente en las mujeres que tienen por pareja a un hombre circuncidado.

Desventajas

Las desventajas asociadas a la circuncisión dependen mucho de la calidad de la cirugía, por lo que la elección del cirujano es un factor fundamental.

Los posibles riesgos de la circuncisión contemplan que el prepucio se corte demasiado corto o demasiado largo, lo que puede ser incómodo para el bebé a medida que se desarrolla. También es posible que ocurra un sangrado o infección posteriores.

La irritación en la superficie del glande puede ser muy frecuente en los niños pequeños a raíz de la concentración de amonio en la orina y el contacto de este con el pañal.

Es posible suprimir los riesgos asociados a la circuncisión si esta intervención quirúrgica es realizada por un profesional que haya realizado operaciones similares con anterioridad. De este modo, la circuncisión se consolidará como una práctica segura.

Quizás te interese leer: ¿Tiene algún riesgo la circuncisión en adultos?