La joyería de calidad que puedes comprar por menos de $25 dólares en Amazon

Moda

5 accesorios a muy bajo costo para darle vida a cualquier vestuario

Saber combinar nuestro vestuario es tan importante como seleccionar los accesorios adecuados para cada ocasión. Cuando se trata de joyería, a veces es mejor optar por opciones clásicas para que haya menos margen de error y se vea bien casi con cualquier tipo de ropa.

Si además, las pulseras y gargantillas son de estilo tradicional y bajo costo, pero buena calidad y lucen elegantes como si tuvieran un precio mayor, ya es otro plus para tí. Así que te presentamos algunas opciones de menos de $25 dólares para enriquecer tu look.

1. Colección Spunkysoul, brazaletes para mujer:

Hecho a mano con una variedad de cuentas en un brazalete de 1.9 pulgadas. Presenta una variedad de colores en cuentas de cubo de madera rojo verde azulado y cuentas de vidrio y metal. (Hierro Metal 60% / Vidrio 30% / Madera de mango 10%) Fácil de poner y quitar. Ronda de 18 cm, 1 talla para la mayoría.

Abalorios ornamentados y materiales exóticos llaman la atención sobre la calidad y los detalles de esta pulsera única en su tipo, no hay dos exactamente iguales. ¡Hermoso de llevar y maravilloso de regalar!

2. Collar con 3 cristales de Swarovski:

Colgante de niña con exquisita caja de regalo, El brillo incomparable que irradia su mayor número de facetas y patrones complejos hacen del Heart Crystal un componente notable que funcionará en un collar con colgante de corazón. Usa el corazón de cristal como una pieza central llamativa para hacer que las piezas románticas deslumbren tanto como los diseños elegantes. La parte posterior de la cubierta del collar con la palabra “te amo”.

Cadena de aleación chapada en rodio y cristal de SwarvoskI, superficie lisa muy pulida, cómoda de llevar. Regalo perfecto para cualquier ocasión.

3. Lovely Jewelry, colgante de collar de cuentas con dijes iniciales de alfabeto rosa AZ:

Metal con aleación en color plateado, regalos ideales para Navidad, día de la madre, día de San Valentín, graduación, regalos de aniversario, regalos de novia o cualquier otra ocasión especial que le gustaría hacer memorable. El ideal de la nueva marca LovelyJewelry Fastion Jewelry es “No sigas a la multitud, deja que la multitud te siga”. Es un buen regalo para tu amante, familia, amigos y compañeros de trabajo.

También es buena idea usar este dije para cada una de las damas de honor en una boda. Su color plata con negro e incrustaciones de piedras de fantasía en tono rosa lo hacen muy femenino y combinable en cualquier ocasión. Un obsequio con el que la persona que lo reciba quedará encantada, garantizado.

4. Awegift, collar con nombre personalizado, chapado en oro de 18 quilates:

Collar con nombre pequeño único, regalo perfecto para damas de honor de cumpleaños para mujeres, madre, esposa, hija, hermana, amiga, sobrina, novia, compañeros de clase. Hecho de acero inoxidable chapado en oro real de 18 quilates, no se decolora, no se oxida, se deslustra, se corroe, se mancha y se vuelve negro, duradero. Hipoalergénico y luce más hermoso y suave.

El impresionante diseño y detalle minimalista es muy atractivo y cómodo de llevar. El regalo perfecto con un paquete elegante listo para regalar que será su mejor opción cualquier día en que quieras consentir a una mujer importante para ti.

5. Tiny Gold Initial Heart, collar chapado en oro de 14 quilates:

Es un collar grabado con el alfabeto (de la A a la Z) estilo minimalista, es un buen regalo, hágale saber a una persona que siempre está conectada con usted, como este nombre de letra. Cuando uses este collar, tendrá un recordatorio de su fuerza y ​​de que tú siempre estás ahí.

Sigue estos sencillos pasos para mantener sus joyas en su estado original durante mucho tiempo, evita el contacto con agua de mar u océano, cosméticos, perfumes, productos para el hogar, etc. No se recomienda usar en la ducha y el gimnasio, usa un paño suave para pulir joyas de vez en cuando para evitar el deslustre, manténlo en una bolsa a prueba de aire cuando no esté en uso.