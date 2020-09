¿Dolor de estómago? Las mejores remedios para combatir este malestar

Salud

Algunas alternativas para eliminar uno de los problemas de salud más comunes

Una de las emergencias más comunes que puede ocurrirnos en el momento más inesperado, ya sea en la noche, en el trabajo, en un viaje, en una fecha especial, es el dolor de estómago. Para ayudar a aliviarlo existen desde remedios caseros como un té de manzanilla cuando es muy leve, hasta pastillas cuando se junta con otros síntomas o suplementos que podemos tomar antes de cada comida para prevenir este problema.

Según MedlinePlus, el abdomen se extiende desde abajo del pecho hasta la ingle, algunas personas lo llaman estómago, pero el abdomen en realidad contiene muchos otros órganos importantes. El dolor abdominal puede provenir de cualquiera de ellos. Es importante destacar que un dolor severo no siempre indica un problema grave y un dolor leve no significa que el problema no es serio.

Si el dolor leve persiste por una semana o más, o si se acompaña de otros síntomas es mejor acudir al médico y es necesaria una revisión inmediata cuando hay dolor abdominal repentino e intenso, también tienes dolor en el pecho, el cuello o el hombro, vomitas sangre u observas sangre en las evacuaciones, tienes el abdomen rígido, duro y sensible al tacto y no puedes evacuar.

La mayoría de los dolores de la boca del estómago son banales y mejoran dejando en reposo el estómago con hidratación, dieta blanda, analgesia y a veces antiácidos, protectores de estómago.

1. Kaopectate analgésico multisíntoma antidiarreico y para malestar estomacal, 28 comprimidos:

Para diarrea, malestar estomacal, náuseas, indigestión, gases y más, puedes confiar en el alivio calmante y relajante que comienza cuando toma su primera dosis de Kaopectate Multi-Symptom Relief. La diarrea y el malestar estomacal pueden atacar en cualquier lugar, ¡así que obtenga el Kaopectate que va a todas partes! Estas cápsulas ofrecen un alivio rápido de múltiples síntomas que puede llevar a cualquier parte.

Los líquidos y cápsulas de Kaopectate ofrecen un alivio rápido y temporal de siete tipos de malestar estomacal, que incluyen diarrea del viajero, acidez, náuseas, gases e indigestión. Los productos Kaopectate líquido y en comprimidos están formulados con subsalicilato de bismuto, un ingrediente antiácido de confianza que ha demostrado ayudar a aliviar las molestias estomacales y gastrointestinales temporales.

2. Zenwise Health Digestive Enzymes Plus, suplemento de prebióticos y probióticos:

Fórmula vegana para una mejor digestión y absorción de lactosa con amilasa y bromelina, 60 unidades. Las enzimas digestivas de Zenwise Health son suplementos poderosos con una mezcla natural de enzimas, prebióticos y probióticos para promover una digestión saludable en hombres y mujeres.

Esta fórmula cuenta con un sistema avanzado de enzimas múltiples para ayudarlo a digerir alimentos fritos, picantes, crudos y procesados, además de frutas y verduras lácteas y ácidas. Alivia los gases, la hinchazón y las molestias antes de comer. Este suplemento contiene cúrcuma, jengibre, papaya verde, inulina, pectina de manzana, fucus, hinojo y wakame para ayudar a la salud intestinal y la comodidad del estómago. Apoya la flora intestinal y los niveles de enzimas a medida que envejeces.

3. Pepto Bismol Ultra Caplets, 24 tabletas, para aliviar los gases, combatir la diarrea, ardor de estómago, náuseas, malestar estomacal e indigestión:

Alivio digestivo para náuseas, acidez, indigestión, malestar estomacal, diarrea. La marca número 1 recomendada por los farmacéuticos para el malestar estomacal, poder de Pepto en un comprimido para alivio portátil con subsalicilato de bismuto.

Ya sea que esté buscando un medicamento para el malestar estomacal o ayuda para las náuseas, te preguntas qué hacer para aliviar la indigestión o la acidez estomacal, o estés tratando de encontrar qué es bueno para la diarrea, Pepto tiene una acción de recubrimiento para calmar y calmar tu estómago.

4. UpSpring Stomach gotas para aliviar las náuseas, gases, distensión abdominal, náuseas matutinas y mareo por movimiento:

28 gotas envueltas individualmente para la barriga con jengibre, limón, menta verde, miel y B6. Ayuda a aliviar rápidamente las náuseas, el mareo por movimiento, los gases, la hinchazón, las náuseas matutinas y otros problemas digestivos.

Con cuatro remedios naturales para el estómago en cada gota para aliviar el malestar estomacal calmante. Todo natural, sin OMG, sin drogas, sin gluten y bajo en azúcar. Gran sabor a limón y jengibre. 28 gotas contra las náuseas empaquetadas individualmente en una bolsa con cierre.

5. Sino-Sci Stomach Care, alivio del estómago de gases e hinchazón del estómago, digestión del estómago, alivia la acidez y el reflujo ácido, 30 unidades:

Este suplemento alivia las molestias del estómago, como los gases estomacales, la hinchazón del estómago, la acidez y el reflujo ácido. Repara el daño de la membrana mucosa, los ingredientes principales incluyen aceite de semilla de espino amarillo y extracto de propóleo.

Promueve la digestión del estómago, mejora el apetito y mejora la absorción de nutrientes. Adecuado para personas que tienen problemas de estómago y digestión.