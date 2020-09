Las mejores mascaras de pestañas para maquillarlas y hacerlas largas

Belleza

Los rímeles que logran el efecto "pestañas postizas" durante largas horas

Todas las mujeres queremos lucir bellas siempre, pero someternos a ponernos pestañas postizas aparte de ser costoso por los retoques, hay que acudir al salón de belleza en varias ocasiones y eso requiere también invertir tiempo extra con el que casi siempre no contamos. Así que si solo en algunas ocasiones quieres lucir unas largas pestañas con ese mismo efecto, puedes lograrlo con algunos rímeles a prueba de agua y con gran duración.

Te sugerimos algunos productos que te harán lucir unas pestañas fabulosas, maquilladas y súper largas con tan solo aplicarlo como maquillaje cuando así lo desees.

1. Essence Lash Princess False Lash Effect máscara:

Sin gluten ni crueldad animal, Lash Princess False Lash Mascara define y separa las pestañas mientras logra un aspecto atrevido. El cepillo de fibra de forma cónica brinda un volumen dramático y una longitud esculpida sin grumos ni pegotes. Esta máscara no se descascara, se decolora ni se desgasta, lo que la convierte en una máscara perfecta para todo el día y duradera con un color negro vibrante y profundo para una mirada impactante.

Los cosméticos essence está certificados y reconocidos por PETA como una marca libre de crueldad animal. No prueba ninguno de sus productos en animales.

2. Máscara lavable Maybelline Lash Sensational:

Pestañas sensacionales, para un efecto de abanico completo, el exclusivo cepillo de rímel de abanico con diez capas de cerdas revela capas de pestañas para un efecto de abanico completo sensacional. Agrega la apariencia de longitud y volumen sin grumos. Probado por un oftalmólogo, apto para lentes de contacto y ojos sensibles.

Define tu ojo con rímel, ningún look de ojos está completo sin Maybelline Mascara, amplifica el drama con The Falsies Mascara, mantén el estilo clásico con el icónico Maybelline Great Lash, o busca un look suave y sin grumos, natural pero mejor.

3. Máscara de pestañas de fibra de seda 4D resistente al agua:

Esta máscara es lujosamente más larga, más gruesa que crea pestañas voluminosas, de larga duración, extensión espectacular, a prueba de manchas, fórmula hipoalergénica. nEl rímel de pestañas de fibra de seda 4D de Tetyana Naturals le da a tus pestañas un impulso de volumen y longitud al instante. ¡Ahora puedes lograr sin esfuerzo tu look deseado!

Aplica la máscara de pestañas por la mañana y estarás cubierto todo el día. ¡Mantente atrevida y hermosa como nunca antes! Dile adiós a las pestañas con apariencia de araña, escamosas y poco naturales, y saluda a las pestañas oscuras, ricas e impresionantes.

4. Vivienne Sabó, classic French Máscara Cabaret Premiere:

Esta máscara de pestañas clásica de uso diario proporciona pestañas definidas y voluminosas con una sola capa. Crea el look para pestañas completamente negras aún más gruesas y en abanico para una apariencia suave y natural. Fórmula a prueba de manchas y de larga duración que no se descascara ni se transfiere. Dile “hola” a la longitud, el grosor y el volumen que duran todo el día.

Fácil de aplicar con una pequeña varita que cubre cada pestaña, fácil de quitar con un desmaquillador sin dañar tus pestañas. Es un producto libre de crueldad animal porque nunca se prueba en animales.

5. Máscara de pestañas DDK 4D:

Se trata de un rímel impermeable frío, extensión de pestañas negras, estilo largo loco, lavable con agua caliente. Las pestañas se alargan infinitamente si funcionan correctamente; los diferentes métodos de cepillado tienen diferentes efectos: diario (estilo normal), superlargo, loco-largo. Requiere habilidad y práctica. Otras mujeres pueden hacerlo bien, tú también. Una vez que seas experta, sentirás que es realmente tan bueno y tan mágico.

Sin aceite en el interior, agua anti-fría, anti-sudor, sin maquillaje sucio; Se puede quitar fácilmente con loción o agua tibia. Resistente al agua fría; no a prueba de agua caliente. Fibra de seda pura y material vegetal puro, seguro y verde, incluso las mujeres embarazadas y los niños pueden usar. Y con componente de factor de crecimiento y vitamina E, aportando nutrición y reparación a tus pestañas.