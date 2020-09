Los mejores antifaces nocturnos para que amanezcas renovada al siguiente día

Belleza

Una lista con los mejores compañeros de tu descanso en las noches de este verano

En la presente estación amanece mucho antes, así que es posible tener incomodidad ante la luz y te impida conciliar el sueño de forma eficiente. Si eres de esas personas que necesitan dormir en completa oscuridad, no te puedes perder los antifaces para dormir que te presentamos a continuación, son cómodos y tienen diversas características que los convertirán en los mejores compañeros de tu descanso, especialmente en verano para amanecer completamente renovada.

En esta lista hallarás modelos con formas y diseños originales, incluso algunos de ellos cuentan con tecnología especial que ofrece muchas más ventajas como música y demás.

1. Máscara para dormir, paquete de 3, máscara de ojos 100% opaca con contorno 3D mejorada:

Esta máscara cuenta con correa ajustable, venda de noche cómoda y suave para mujeres y hombres, la ingeniería humana puede mejorar el rendimiento a prueba de luz en un 99%, para lograr una oscuridad total, que combine perfectamente con la nariz de cualquier altura. Tiene diseño 3D, el espacio para los ojos es más amplio y profundo que las anteojeras comunes, sin presión en los ojos, te permite parpadear libremente y no tocarse el maquillaje de ojos.

Hebilla ajustable mejorada, la diadema suave, indolora y fácil de ajustar no enreda el cabello ni engancha la almohada. Correa totalmente ajustable de 18.5 pulgadas a 27.5 pulgadas, material de alta calidad que mejorará tu sueño y hará que tú y sus ojos se relajen y duerman toda la noche. Apto para viajes, trabajo por turnos, meditación, yoga, etc.

2. Auriculares para dormir y máscara de ojos Bluetooth, Joseche:

Auriculares inalámbricos Bluetooth 5.0 y máscara para dormir manos libres con parlantes incorporados y micrófono lavable negro. El grosor es solo un tercio del parlante promedio, lo cual es muy cómodo para quienes duermen. Verdadero sonido HD HIFI con la última tecnología Bluetooth V-5.0 que produce una gran calidad de sonido, bluetooth puede emparejar fácilmente tu iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 6 o cualquier otro Smartphones iPad Tablets. Compatible con Android e Ios.

La batería de alto rendimiento proporciona más de 9 horas de tiempo de reproducción, no te despertarás por la noche, si te quedas dormido con el dispositivo encendido y la batería se agota, esta máscara para ojos con bluetooth no emitirá un pitido para despertarte, tendrás un muy buen sueño. Bloquea la luz para dormir mejor.

3. Lulusilk, máscara de ojos de seda de morera para dormir con los ojos vendados con diadema con correa elástica rosa:

Cubierta de ojos suave para dormir de noche, viajes, siesta hecha eb 100% seda morera en ambos lados y relleno 100% seda, no relleno de algodón. No solo se siente suave contra la piel, sino que también es hipoalergénico, ideal para personas con piel sensible.

Diseño de correa elástica para la cabeza de 0,4 pulgadas de ancho. El diseño de la diadema no enreda el cabello como las máscaras contorneadas, también es apto para personas que duermen de lado, es ligero y transpirable. Difícilmente podría sentir que estás usando algo cuando se duerme. Bloquea completamente la luz solar brillante y garantiza un sueño saludable y placentero Se puede lavar a mano o lavar a máquina en frío en ciclo delicado, por separado de otros artículos.

4. Antifaz para dormir para mujeres y hombres con copa contorneada en 3D:

Este antifaz para dormir de noche con molde cóncavo, bloqueo de la luz, almohada para los ojos, suave y cómoda cubierta para la sombra de ojos para la meditación del yoga. Sin presión sobre los ojos, el espacio ocular es más amplio y profundo que otras mascarillas para dormir planas. El contorno de la ingeniería humana puede mejorar el rendimiento a prueba de luz en un 99%, para lograr una oscuridad total.

Tecnología única de unión por calor en lugar de pegamento, resistente y duradera, no es fácil de deshacer. La tela de fibra de alta calidad nunca mancha las sábanas ni las almohadas. La espuma viscoelástica de bajo rebote te hace sentir cómoda. Para todos los tamaños de circunferencia de la cabeza, correa de hebilla totalmente ajustable, fácil de ajustar y no se enreda. Bloquea eficazmente la luz y permite que tus ojos parpadeen libremente. Ideal para meditación, yoga, viajes, siesta, insomnio.

5. Máscara de ojos para dormir Unimi 3D contorneada para mujeres y hombres:

Esta máscara es súper suave y cómoda en color gris, 100% tapadera de ojos 3D y venda para viajes, trabajo por turnos, siestas. Diseño innovador en la sección de la nariz con espuma invisible de arte, que evita cualquier tipo de luz, creando una oscuridad total para los que duermen ligero, el espacio para los ojos es más amplio y profundo que la máscara de ojos plana tradicional, sin presión como en los globos oculares, tu cara no rozará contra tus párpados.

La máscara de ojos Unimi contiene dos capas, una de espuma viscoelástica de bajo rebote y poliéster elástico y otra de diadema fácil de ajustar con una correa elástica y suave que garantizan la mejor comodidad.