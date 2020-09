8 bellos elementos que decorarán tu sala a un bajo precio

Hogar y Tecnología

Algunos objetos para darle una nueva imagen a ese importante lugar de tu hogar

La sala es el lugar de las pláticas importantes, de las visitas familiares y de grandes recuerdos con tu gente más cercana, así que si quieres renovar esa parte de tu hogar sin gastar mucho dinero, aquí te damos algunas ideas de artículos con los cuales lograrlo y que además puedes adquirir en Amazon.

1. Estantes de esquina de montaje en pared de 5 niveles Greenco, acabado espresso:

Estantes de esquina de montaje en pared de 5 niveles, hechos de laminado MDF duradero. Hermoso acabado espresso que se adapta a casi cualquier decoración y es fácil de montar con todo el hardware necesario incluido. Decorativo y funcional para tu sala, oficina o dormitorio.

2. CrazyDeal Family Tree Picture Frame Collage 3D DIY, pegatinas con 10 aberturas:

Marco de fotos para mural de pared para la sala de estar en el hogar. Viene con 36 piezas de calcomanías acrílicas adhesivas, necesitas ensamblar todas las piezas y pegarlas directamente en la pared, superficie brillante y reflectante con un grosor de 2 mm, se ve bien brillante bajo la luz desde diferentes ángulos, crea una pared llamativa para tu habitación.

Solo la mitad del precio de los marcos y el arte mural tradicionales, más encantador que los marcos y el arte mural tradicionales. Decoración de pared de árbol genealógico para sala de estar.

Diseño colgante de arte de pared hecho a mano con control remoto, luces LED de hadas, decoración de cocina de granja, decoración del hogar, luces de sala de estar, juego de dos. Disfruta de las luces relajantes, las elegantes hojas de peonía blanca y eucalipto que son simples, elegantes y de sabor europeo.

Como adornos decorativos que cuelgan un candelabro de tarro de albañil en el hogar, el pasillo, la cocina, la pared del dormitorio. El tarro de cristal con luces de cuerda emite un brillo mágico y cálido. Esta hermosa y rústica decoración de pared captará por completo su atención.

4. Darice, carta de marquesina de metal plateado:

Esta letra “C” de marquesina de metales es ideal como decoración de mesa o pared de metal única, se ilumina con bombillas y se ve hermosa. Un interruptor de encendido/apagado fácil se encuentra en la parte posterior. Estas letras de marquesina de metal tienen un acabado de metal galvanizado y están inspiradas en el espíritu industrial de principios del siglo XX. Tienen un hermoso estilo industrial y vintage.

El artículo decorativo funciona con batería e incluye un interruptor de encendido/apagado en la parte posterior, requiere 2 pilas AA, no incluidas.

5. Aactcut, alfombras ultra suaves para interiores:

Son ideales para la sala de estar del hogar. La superficie de terciopelo y la capa intermedia de esponja hacen que las alfombras de esta área estén sueltas y cómodas, y el grosor peludo de 1.7 pulgadas/4.5 cm de altura es suficiente para cualquier ángulo en el que te acuestes o te recuestes.

Las alfombras mullidas se fabrican para asegurar que la piel sintética sea agradable para la piel de los miembros de la familia, en particular los niños. Además, sin olor, sin cobertizo y uso duradero. El material de alta calidad y ecológico se siente muy suave y cómodo. Las manchas de goma en la parte inferior lo hacen antideslizante. La alfombra más suave es una excelente opción para los niños que juegan en el piso y puede darles una sensación cálida y cómoda. 14 colores a elegir.

6. Phantoscope, juego de cojines decorativos con funda:

Son cojines de microfibra de poliéster de alta calidad, cierre de cremallera invisible, los diseños exclusivos llevan a casa el hermoso momento con diseños simples y clásicos. Lavable a máquina en agua fría, ciclo delicado, los materiales duraderos se adaptan perfectamente a la sala de estar, el dormitorio, el automóvil, el sofá, la cama, etc. 20 estampados diferentes.

7. Dublin Home Decor, bandeja y bolas de orbes Juego de 3:

Centro de mesa cuenco con esferas para sala de estar o mesa de comedor. La resina pesada le da a las bolas de decoración del hogar y a la bandeja una sensación superior sin riesgo de oxidación, los protectores inferiores protegen los arañazos de la mesa, los orificios especiales evitan que las bolas rueden. El juego de orbes decorativos viene en una bonita caja de regalo para una presentación memorable.

8. The Bloom Times, 2 piezas de plantas falsas para decoración de baño:

Juego de 2 plantas artificiales en macetas. Esta decoración de plantas falsas es linda pero pequeña y son un complemento perfecto para las plantas de su granja, cocina, sala de estar, mesa de comedor, dormitorio, baño, centros de mesa, estante flotante, consola, escritorio, repisa de ventana, vestíbulo, mesita de noche, gabinete, alféizar de la ventana, chimenea. repisa de chimenea, cisterna, mesada, estantería, balcón o patio.

Las plantas pequeñas de imitación están hechas de plástico, vienen con macetas de pulpa de papel gris, no las pongas en el agua, pero el material también lo convierte en una base resistente, sin necesidad de mantenerlas o cuidarlas, no requieren recortes ni riego, no morirán ni se desvanecerán y se mantendrán frescas durante todo el año.