Los 4 depiladores más efectivos para eliminar el vello facial

Belleza

Termina con el desagradable pelo en la cara sin dolor con ayuda de estos artefactos

La piel del rostro es delicada y sensible, por ello la depilación tradicional con cera, tiras o cremas resulta un tanto dolorosa. También está la posibilidad de una depilación definitiva con láser u otras alternativas que son más costosas, así que ante esos dos escenarios puedes elegir un tercero, las máquinas depiladoras que te retirarán el vello por un tiempo prolongado de manera indolora.

Por lo anterior hicimos una selección de las mejores 4 máquinas depiladoras que puedes adquirir en Amazon.

1. Removedor de vello indoloro Finishing Touch Flawless para mujeres, blanco y oro rosa:

Esta máquina requiere 1 pila AA incluida, está chapada en oro de 18 quilates en hermoso oro rosa, discreta y portátil. Elimina el vello facial al instante y sin dolor de los labios, el mentón y las mejillas. Elimina la pelusa del rostro para que el maquillaje se deslice impecablemente.

Este producto es el auténtico removedor de vello impecable fabricado por Finishing Touch. Suficientemente suave para usar todos los días, no hay tiempo de inactividad esperando que vuelva a crecer es hipoalergénico y recomendado por dermatólogos.

2. Depilación facial profesional para mujeres, cortadora de pelo eléctrica perfecta e indolora para rostro, axilas, barbilla y cuerpo completo, resistente al agua:

La afeitadora depilatoria indolora EKR te permite eliminar todo tu vello no deseado y antiestético. Elimina instantáneamente y sin dolor las pelusas finas y suaves e incluso el vello grueso de los labios, las mejillas, el mentón, los brazos y más, dejando solo una piel suave. La acción de afeitarse suavemente no irritará la piel, por lo que no hay “tiempo de recuperación” esperando que el enrojecimiento desaparezca.

Las cuchillas diseñadas con material antialérgico no están en contacto directo con la piel, sino que cortan el vello desde la raíz rápida y rápidamente, sin fuerza de tracción, cero daño a los poros. Depiladora de vello facial con luz LED incorporada, discreta y portátil, segura para todo tipo y tono de piel, depilación facial para mujeres, no más cortes de navajas, no más enrojecimiento e irritación.

La mini afeitadora para niñas tiene un aspecto elegante y femenino y un diseño delgado para que puedas guardarla en tu bolso para retoques frecuentes y rápidos. Ligero y portátil, es una forma conveniente de mantenerse libre de problemas durante las vacaciones o durante el día. La forma delgada también hace que sea fácil seguir los contornos de su rostro.

3. Removedor de vello facial para mujeres, depilación indolora de lujo, maquinilla de afeitar impermeable con luz LED:

Ideal para remover pelo fino, barbilla, mejilla, labio superior. Eficaz pero indoloro. las cuchillas dobles únicas eliminan el vello facial de la línea de la mandíbula, las mejillas y el mentón de manera eficaz y sin dolor. Lo suficientemente suave para el uso diario, las hojas de acero inoxidable hipoalergénicas no causarán enrojecimiento, irritación de la piel.

Deja tu maquillaje impecable, esta es una pequeña maquinilla de afeitar que corta el vello desde la raíz, deja tu piel suave y maquillada. Resistente al agua con clasificación IPX6, el diseño totalmente lavable te permite limpiarlo con agua corriente.

4. Recortadora de vello facial Panasonic para mujer ES2113PC, con cabezal giratorio y accesorios para recortador de cejas, uso en seco, funciona con pilas:

Cabezal giratorio suave, el recortador facial de Panasonic usa un cabezal giratorio suave para seguir suavemente los contornos naturales de la piel para recortar de cerca y con precisión el vello no deseado en la cara, el mentón y el cuello.

Suave para todo tipo de piel, esta afeitadora personal está equipada con una cuchilla hipoalergénica súper delgada de punta redonda para recortar de forma segura la piel sensible sin irritación. Recorta y arregla las cejas con dos accesorios de peine moldeador de cejas a presión de precisión Peine A (aproximadamente 8 milímetros y 6 milímetros), Peine B (aproximadamente 4 milímetros y 2 milímetros).

Elegante diseño de varita, este recortador facial ha sido diseñado con un perfil elegante y elegante para caber cómodamente en cualquier mano para un control total y deslizarse fácilmente en el kit de belleza, bolso o bolso para recortar en cualquier momento y agregar un toque final. Inalámbrico y funciona con pilas. El tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 8 afeitados.