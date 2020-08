Infórmate sobre la importancia de usar filtros solares todos los días del año

Salud

Usarlos te protegerá de la exposición al sol, el envejecimiento prematuro, manchas y hasta el cáncer de piel

Algunas personas aún tienen la creencia popular de que el filtro solar solo debe de usarse cuando “se va a la playa, a la piscina o un paseo de exposición directa al sol”, nada más alejado de la realidad, ese producto se usa todos los días aunque sean días nublados e incluso aún bajo techo porque la luz del sol entra por la ventanas.

Los rayos solares pueden causar envejecimiento prematuro, manchar tu piel y en casos extremos causar cáncer en la dermis. Para evitar esto, aplícate filtro solar de rango amplio con por lo menos FPS 15 antes de salir al aire libre, incluso en días algo nublados o frescos, según la CDC.

La mayoría de los filtros solares actúan al absorber, reflejar o dispersar la luz solar. Estos productos contienen sustancias químicas que interactúan con la piel para protegerla de los rayos UV. No todos los productos tienen los mismos ingredientes; si tu dermis tiene una reacción adversa al filtro solar, cambia de producto o consulte con tu médico.

Cada producto de estos posee un número de factor de protección solar o FPS, que indica el nivel de protección que el producto proporciona al bloquear los rayos UV. Mientras más alto sea el número, mayor será la protección. Se debe usar un filtro solar de rango amplio con por lo menos FPS 15.

La efectividad del filtro solar dura cierto tiempo. Vuelve a aplicártelo si permanece en el sol por más de dos horas, y después de nadar, sudar o secarse con la toalla y cada cuatro horas en condiciones diarias.

Algunos maquillajes y bálsamos labiales contienen algunos de los mismos ingredientes de protección solar usados en los filtros solares. Si no tienen por lo menos FPS 15, asegúrate también de usar otras formas de protección como filtro solar y un sombrero de ala ancha, una sombrilla o una gorra.

1. EltaMD Protector solar facial transparente UV de amplio espectro SPF 46 para pieles sensibles o propensas al acné:

Este filtro está hecho sin aceite, fórmula de óxido de zinc a base de minerales recomendada por dermatólogos, no tiene olor, ni perfume es para todo tipo de piel, pero en especial la propensa al acné y sensible.

2. Neutrogena Ultra Sheer Stick, barra de filtro solar:

Neutrogena Ultra Sheer Non-Greasy Sunscreen Stick viene en un tamaño de de 1.5 onzas con SPF 70 para una protección ligera de amplio espectro contra los rayos UVA/UVB del daño solar. Esta barra de protección solar liviana para rostro y cuerpo se desliza fácilmente y está especialmente formulada con Helioplex para una protección solar superior para tu piel con un acabado no graso.

La tecnología de protección solar proporciona una protección superior de amplio espectro contra los rayos UVA que envejecen la piel y los rayos UVB que queman la piel tanto para el cuerpo como para la cara. No comedogénico y sin PABA, este protector solar liviano no obstruirá los poros y brinda protección solar potente y liviana para el rostro y el cuerpo.

3. La Roche-Posay Anthelios Clear Skin Dry Touch, protector solar de amplio espectro SPF 60:

Protector solar facial sin aceite, no graso, sin oxibenzona, apto para todo tipo de piel, pero en particular para la aceitosa y sensible.

4. DRMTLGY, crema hidratante con color antienvejecimiento con SPF 46:

Tinte universal, base y protector solar facial todo en uno con protección de amplio espectro contra los rayos UVA y UVB. Obtén una piel aparentemente impecable y luminosa. Perfecto para ese look sin maquillaje, proporciona una cobertura de color transparente, minimiza la apariencia de líneas finas y arrugas, y se mezcla naturalmente para combinar con cada tono de piel.

Fórmula ligera y no grasa que mejora la hidratación y textura de tu piel con el tiempo, protege contra los dañinos rayos UVA y UVB gracias a su SPF 46.

5. Isdin Eryfotona Actínica, protector solar mineral y de óxido de zinc de amplio espectro:

Este filtro solar protege de los rayos UVA/ UVB con SPF 50+ para uso diario, sin yeso blanco, no graso, resistente al agua, adecuado para pieles sensibles, aceitosas, mixtas, secas, normales, recomendado por dermatólogos.