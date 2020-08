Las 4 vitaminas necesarias con las que tus hijos crecerán sanos y fuertes

Una alimentación de calidad acompañada de unos suplementos cumplirán el objetivo

Para que tus pequeños crezcan sanos y fuertes es fundamental que tengan una dieta adecuada a su edad, peso y actividad física, pero si le sumas unos suplementos el resultado será aún más óptimo. Así que te presentamos algunos de ellos que contienen las 4 vitaminas básicas esenciales como la A, C, E y D.

Las vitaminas son sustancias presentes en los alimentos en pequeñas cantidades que son necesarias para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Actúan como catalizador en las reacciones químicas que se producen en el cuerpo humano provocando la liberación de energía.

La deficiencia o carencia de vitaminas en la alimentación puede producir trastornos, mientras que una ausencia total de vitaminas en la dieta puede provocar enfermedades graves

En el caso de la vitamina A, su déficit implica una alteración de la inmunidad innata mediada por células y de la secreción de anticuerpos. Además es esencial para la integridad de las mucosas implicadas en el sistema defensivo de barrera que evita la entrada de agentes patógenos. Este nutriente está presente en las grasas lácteas, yema de huevo, hígado y carne de animales, según CuerpoMente.

La vitamina C incrementa la inmunidad y sirve en la síntesis del colágeno que sirve de estructura y soporte de la piel y en elementos implicados en las barreras físicas de protección del organismo y abunda en frutas como el kiwi o los cítricos y en verduras como el pimiento, la col o el tomate.

Cuando se habla de la vitamina E, se refiere a un potente antioxidante que actúa protegiendo las membranas biológicas, contrarrestando las acciones inmunosupresoras de los radicales libres. La puedes encontrar en el de germen de trigo, verduras de hoja verde, frutos secos y aguacate.

Entre las múltiples funciones de la vitamina D se encuentran el estimular la inmunidad innata con una acción antiinfecciosa que favorece la participación de los macrófagos en la lucha contra los microorganismos.

A continuación una lista con 5 suplementos que apoyarán las cantidades de las mencionadas vitaminas y otras más en la nutrición de tus hijos.

1. L’il Critters Gummy Vites, vitaminas completas para niños:

Se trata de 190 gomitas para niños con absorción de nutrientes probada y probada por médicos para las vitaminas C y D3. Sin saborizantes ni edulcorantes artificiales, sin colorantes sintéticos, sin jarabe de maíz de alta fructosa, sin gluten, ni lácteos y un sabor delicioso para los pequeños paladares. Tus hijos las amarán por su agradable sabor y textura, pues pensará que son solo golosinas.

2. Picapiedra, vitaminas para niños masticables con hierro, multivitamínico para niños y niños pequeños con vitamina D, vitamina C y más:

Las multivitaminas masticables Flintstones con hierro brindan a los niños pequeños, niños y adolescentes apoyo nutricional en tabletas con sabor a frutas fáciles de masticar. Libre de colorantes artificiales sintéticos, sabores artificiales, alérgenos de huevo, alérgenos de mariscos de pescado, crustáceos, jarabe de maíz de alta fructosa, alérgenos de lácteos (leche), alérgenos de maní, nueces de árbol y alérgeno de soya.

Bajo la supervisión de un adulto, el producto debe masticarse o triturarse por completo. Niños de 2 y 3 años de edad deben masticar media tableta al día, adultos y niños de 4 años en adelante una tableta diaria, siempre se debe acompañar de comida. Contiene vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido fólico, hierro, niacina, ácido pantoténico, riboflavina (B2), tiamina (B1), yodo, biotina

3. SmartyPants Kids Formula & Fiber Daily Gummy multivitamínico:

Se trata de un multivitamínico de fibra para la salud digestiva, vitamina C, D3 y zinc para la inmunidad, aceite de pescado omega 3 (EPA y DHA), B6, metil B12, 120 unidades (suministro para 30 días). Fórmula y fibra para niños con nuevos ingredientes premium, todo en una deliciosa porción: beta caroteno, vitamina B6, vitamina K2 y colina (el empaque puede variar).

Libre de leche, huevos, cacahuetes, alérgenos de frutos secos, alérgenos de pescado, mariscos, soya, gluten y trigo. Sin colorantes sintéticos ni edulcorantes o sabores artificiales. No requiere refrigeración. Para niños de 4 años de edad o mayores, tome 2 gomitas al día durante la primera semana y 4 gomitas al día a partir de entonces. Puede tomarse con o sin alimentos.

4. One A Day Kids Trolls gomitas multivitamínicas:

180 unidades con vitaminas A, B6, B12, C, D y E, zinc, ácido fólico y biotina. One A Day Kids Gummy Multivitamins proporciona a los niños pequeños y a los niños en crecimiento un apoyo completo en tabletas fáciles de masticar con sabor a frutas. Libre de lácteos, alérgenos de soya, alérgenos de pescado, jarabe de maíz de alta fructosa, sabores y edulcorantes artificiales y aspartame. Incluye nutrientes clave como las vitaminas A, B6, B12, C, D y E, biotina, ácido fólico y zinc.

Los niños de 2 a 3 años deben masticar completamente una gomita al día. Los niños de 4 años en adelante deben masticar completamente dos vitaminas gomosas al día. No será un sacrificio vitaminarse con este producto, al contrario, los pequeños lo disfrutarán.

5. Garden of Life Dr. Formulated Probiotics Organic Kids más vitamina C y D:

Suplemento para la salud digestiva e inmune sin gluten, lácteos y soya, sin azúcar añadido, se trata de 30 masticables. No requiere refrigeración. Este suplemento probiótico de 5 mil millones de UFC una vez al día contiene lactobacillus acidophilus y bifidobacterium para la salud digestiva.

5 mil millones de UFC y 14 cepas probióticas en una tableta masticable para la salud del sistema inmunológico. Estos sabrosos probióticos masticables con sabor a cereza y bayas orgánicas para niños que contienen alma orgánica (30 gramos) para vitamina C, arándano y vitamina D (400 UI) se debe tomar uno diario.

6. Garden of Life Mykind Organics Kids Gummy, vitaminas sabor cereza:

Estas vitaminas cuentan con certificado orgánico, no transgénico y vegano completo para niños que contienen B12, C y D3, sin gluten, soya, ni lácteos. Son 120 Gomitas de frutas reales. Estas deliciosas vitaminas gomosas tienen 9 frutas enteras orgánicas en cada botella, libre de nueces, sin ingredientes sintéticos, sabores o colorantes artificiales.

Con la tecnología de gomitas limpias, estas multivitaminas gomosas para niños no tienen ingredientes “dulces”, ni gelatina de cerdo ni almidón de maíz, tiene nutrientes esenciales y antioxidantes para apoyar la salud de los niños. stas deliciosas vitaminas gomosas de bayas orgánicas están hechas con pectina, por lo que no solo saben bien, sino que también son buenas para ti y tus hijos.