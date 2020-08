¿Cuánto debemos pesar según el sexo y estatura?

Una guía con algunos indicadores para saberlo y las mejores básculas para pesarte

Conocer tu peso ideal no es tan fácil cómo la creencia popular te lo ha transmitido, para saberlo debes tomar en cuenta factores como altura, sexo, composición grasa y muscular, estructura corporal y otros. El índice de masa corporal (IMC) es una de las formas que más se utilizan para calcular un rango de peso ideal, ya que es un método sencillo con el que tan solo ingresar tu altura y tu peso en una calculadora puedes obtenerlo fácilmente y es el comúnmente más empleado.

Un resultado entre 18.5 y 24.9 significa que tu rango de peso es “normal” para tu altura. Si obtienes una cifra inferior a 18.5, se considera que estás bajo de peso. Si es de 25 a 29.9, significa que tienes sobrepeso. Y, si es de 30 a 35 o más, se considera que tienes obesidad, según Healthline.

Pese a lo anterior, el cálculo del IMC no siempre te dará una cifra exacta, debido a que no toma en cuenta factores como el tamaño de la estructura corporal y la composición muscular. Este método tiene algunas desventajas porque no toma en cuenta todas las variables que pueden influir en tu peso. Los adultos mayores suelen almacenar más grasa corporal que los más jóvenes, además las mujeres tienen mayor grasa corporal que los hombres y los músculos de los atletas pueden ser densos y pesar más.

Si una vez obtenido tu índice de masa corporal ves que sufres sobrepeso u obesidad, una dieta de alimentos saludables e integrales te será de gran utilidad. Las frutas y vegetales frescos, los lácteos bajos en grasa, las proteínas magras, los granos integrales y las nueces son buenas opciones.

Sería también recomendable hacer ejercicio con regularidad (al menos 40 minutos cuatro veces por semana), registrar diario los alimentos alimentos que consumes para controlar tus calorías y no sobrealimentarte. Una clave para perder peso es quemar más calorías de las que ingieres y esto se logra a través del aumento en la actividad física.

De ser posible, pide apoyo a tus amigos, familiares y otras fuentes para que refuercen tu fuerza de voluntad y además, darte cuenta si estás comiendo por hambre o tan solo es ansiedad o algún problema psicológico que propicia que comas de más y ni siquiera te estés dando cuenta.

Ahora que mucha gente se queda en el hogar el mayor tiempo posible para evitar contagiarse de coronavirus, mira muchas horas la televisión y entonces ingiere botanas y sodas sin contar la cantidad de consumo.

Te recomendamos algunas básculas con las que podrás estar al tanto de tu peso y controlarlo de inmediato si sufres sobrepeso u obesidad,

1. Fitindex, báscula de grasa corporal:

Esta báscula cuenta con bluetooth, BMI inteligente, es inalámbrica, para baño, con monitor de composición corporal, analizador de salud con aplicación de teléfono inteligente para peso corporal, grasa, agua, BMI, BMR, masa muscular y está disponible en color blanco.

Sincroniza con la aplicación de fitness de báscula inteligente con fácil operación, descarga la aplicación Fitindex a través de Apple Store o Google Play, sincroniza con Apple Health, Google Fit, Fitbit, Samsung Health y ofrece la aplicación para Apple Watch, que te mantendrá a tí y a tu familia saludables. Cuenta con 13 funciones de medición de la composición corporal. La báscula digital inalámbrica no solo muestra el peso corporal, sino que también mide la grasa corporal, el IMC y otros datos.

2. Báscula de grasa corporal Renpho:

Se trata de una báscula inteligente de IMC Báscula digital de baño, cuenta con analizador de composición corporal con sincronización de aplicaciones de teléfono inteligente con Bluetooth, 396 libras y es en color negro.

La aplicación inteligente se sincroniza con las aplicaciones de fitness. Más de millones de usuarios globales felices. La aplicación de fácil configuración se sincroniza con Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Fit y ofrece una aplicación para Apple Watch. 13 medidas imprescindibles. La báscula solo muestra el peso corporal. Otros datos de composición corporal, incluido el peso, el IMC y el porcentaje de grasa corporal, se almacenan en la aplicación. Puedes pesarte en cualquier momento sin su teléfono.

3. EatSmart Products, báscula de baño digital con pantalla extra grande iluminada:

Este producto incluye cinta métrica corporal gratuita, se trata de una báscula de baño digital con pantalla extra grande iluminada, talla única, transparente.

Lectura fácil de ver al contar con un LCD extra grande con retroiluminación, tiene capacidad de 400 lb (180 kg) con incrementos de graduación de 0.2 libras, es compatible con 4 sensores de precisión. Incluye cinta métrica gratuita para rastrear los cambios del cuerpo, función de apagado automático para conservar las 4 baterías AAA (incluidas), indicadores de batería baja y sobrecarga y manual de instrucciones fácil de entender.

La calibración es necesaria para el primer uso. Después de insertar las baterías, coloca la báscula en un piso sin alfombra, presione la báscula para encender y deje que se apague. Sique este consejo siempre que se haya movido la báscula. Te recomendamos que te peses al mismo tiempo y uses ropa similar para obtener mejores resultados. Ten en cuenta que los pesos pueden fluctuar a lo largo del día.

4. Báscula digital de peso corporal Letsfit:

Es una báscula de baño con gran pantalla retroiluminada, tecnología Step-On, cuenta con indicación de aumento y pérdida de peso, tiene un diseño ultradelgado: plataforma de vidrio templado duradero de 6 mm; indicación de batería baja y sobrecarga. La balanza digital es fácil de almacenar y cuenta con un diseño moderno y elegante que te hace feliz.

5. Etekcity, báscula de baño digital de peso corporal:

Esta báscula incluye cinta métrica corporal y diseño de esquina redonda, gran pantalla LCD azul con retroiluminación, mediciones de alta precisión y 400 libras. Lecturas inmediatas con tan solo pisar, tiene apagado automático, cero automático, calibración automática, indicadores de batería baja y sobrecarga.

El diseño de esquina redondeada ayuda a que la báscula sea resistente a rayones y roturas. El vidrio templado de 6 mm de grosor proporciona una resistencia excepcional, Cuenta con una superficie elegante y de estilo moderno que es confiable y fácil de limpiar. Los números blancos grandes y la pantalla retroiluminada en azul brillante son fáciles de leer, incluso en lugares oscuros.