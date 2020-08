¿Por qué son tan perjudiciales los zapatos sin taco?

Los zapatos planos no amortiguan los golpes que recibe la planta del pie con cada paso que das

Aunque no lo creas, el uso constante de zapatos planos puede ser perjudicial para tu salud. A continuación exponemos las principales razones y causas de ello para que las tengas presente al momento de usarlos.

Molestias ocasionadas por los zapatos planos

Según un artículo del portal VIX, los zapatos planos no ofrecen un buen apoyo para el arco del pie ni tampoco para el talón, por lo que, a pesar de ser más cómodos y saludables que los zapatos de tacón, siguen siendo potencialmente perjudiciales para nosotros.

Algunas de las molestias que podemos padecer a razón de usar zapatos planos continuamente son:

Tensión en el tendón de Aquiles

Dolor en los músculos de la pantorrilla

Dolor en los talones

Problemas en los tobillos, espalda baja y caderas

Problemas de postura corporal

Muchas de estas molestias se podrían explicar en el hecho de que los zapatos planos no amortiguan correctamente los golpes de la planta de los pies cada vez que pisamos. Debido a esto, y especialmente cuando se usan de manera seguida, los zapatos planos serían capaces de fomentar la fascitis plantar.

Sugerencia al momento de usar zapatos planos

Una manera de evitar las molestias asociada al uso continuo de los zapatos planos consiste en insertar en el zapato un molde de cartón recortado según la forma y tamaño de nuestro pie. Este molde tendría la función de amortiguar los golpes de la planta a cada paso que damos.

Por último, es recomendable que varíes de zapato a lo largo del día a manera de no exponerte a los riesgos propios de los calzados planos y de tacón. No obstante, si no es posible, puedes percibir el mismo efecto si alternas día a día.

En efecto, los zapatos con tacón alto perjudican la postura, pero los zapatos planos son peligrosos también para nosotros. Siendo así, lo ideal es pasar de uno a otro de manera gradual para que el cuerpo se pueda acostumbrar.