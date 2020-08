La importancia de la vitamina C para prevenir enfermedades respiratorias como el coronavirus

Una lista de opciones de suplementos que pueden servirte para proteger tu salud durante esta pandemia

Los médicos suelen recetar con frecuencia la vitamina C cuando se tiene alguna infección respiratoria, ya sea durante el tratamiento de ella y como medida preventiva. Si bien, no existen aún estudios que confirmen la eficacia de ella cuando se padece COVID-19, al ser ésta una enfermedad de las vías respiratorias, tomarla en suplementos y de manera natural puede ser una buena forma de protegerse.

De acuerdo con MedlinePlus, la vitamina C es un antioxidante para la piel, los huesos y el tejido conectivo, además promueve la curación y ayuda al cuerpo a absorber el hierro. De forma natural se encuentra en los cítricos, los pimientos rojos y verdes, tomates, brócoli y las verduras de hoja verde. Algunos jugos y cereales también están adicionados con ella.

En cuanto a la eficacia de la vitamina C respecto al fortalecimiento de las defensas del cuerpo, la investigadora del departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Armida Báez Saldaña, explicó a UnotV.com, cuando el ácido dehidroascórbico entra a la célula, se transforma en vitamina C y la protege por su potente acción antioxidante.

Cuando el sistema inmunitario responde a patógenos, como la Influenza A y el catarro común, disminuye los niveles de vitamina C en plasma, leucocitos y orina, motivo por el cual algunos médicos recetan esta vitamina a las personas con este tipo de enfermedades respiratorias, a fin de evitar que se reduzcan sus niveles en los leucocitos y en el plasma.

A continuación una lista de opciones de suplementos con vitamina C que puedes tomar en píldoras, pastillas efervecentes y hasta en deliciosas gomitas.

1. Vitamina C liposomal natural de Dacha Nutrition:

Se trata de un suplemento dedicado a proteger el sistema inmunológico al contar con vitamina C soluble en grasa de alta absorción, un refuerzo de colágeno y lecitina de girasol que tiene en la piel efectos antienvejecimiento y antiinflamatorio.

Esta fórmula utiliza lecitina fosfolípida de girasol para crear liposomas, lo que ayuda a tu cuerpo a absorber la vitamina C. La fosfatidilcolina es crucial para la formación de liposomas y ayuda a garantizar la bio disponibilidad en el cuerpo. La mezcla combina ácido ascórbico y ácido palmítico para crear un éster de palmitato de ascorbilo, una forma liposoluble de vitamina C. Cuando se combina con lecitina de girasol, se puede crear un ambiente liposomal.

2. Amazon Elements vitamina C:

Este producto cuenta con 1000 mg de vitamina C (como ácido ascórbico) en su fórmula, apoya el sistema inmunológico saludable, es vegano y contiene 300 tabletas que es suficiente para un suministro para 10 meses. No contiene gluten, colorantes, saborizantes, ni conservadores químicos artificiales. Es un suplemento vegano originario de China que ha sido mezclado y empaquetado en Estados Unidos.

3. Nutrivein Liposomal vitamina C 1600 mg:

Esta presentación contiene 180 cápsulas con ácido ascórbico de alta absorción que apoya el sistema inmunológico y es estimulante del colágeno, se trata de un potente suplemento antioxidante soluble en grasa de alta dosis.

La vitamina C (ácido ascórbico) contiene poderosas propiedades antioxidantes y ayuda a proteger contra el daño de los radicales libres. Apoya el sistema inmunológico, apoya la función y cognición saludables del cerebro, apoya la salud cardiovascular y del corazón, apoya la circulación sanguínea, ayuda a mejorar el estado de ánimo, contiene propiedades anti-envejecimiento como minimizar las arrugas, apoya la densidad ósea, ayuda a disminuir el dolor muscular y ayuda a aumentar la absorción de calcio y hierro.

4. Nutricost Vitamina C con escaramujos 1025 mg:

Este suplemento premium sin gluten tiene 240 cápsulas de vitamina C con 1000 mg cada una y escaramujo en 25 mg. No contiene gluten y es altamente seguro para protegerse de las enfermedades respiratorias al fortalecer tu sistema inmunológico y ser un poderoso antioxidante.

5. Emergen-C 750 mg, gomitas de vitamina C para adultos:

Estas gomitas de apoyo inmunológico están disponibles en sabores de naranja, mandarina y frambuesa, no contienen gluten, son vegetarianas y no contienen edulcorantes artificiales. Se trata de vitaminas gomosas masticables diarias, prácticas y para llevar porque no se necesita agua. La fórmula original de Emergen-C también viene en polvo y en formas masticables.