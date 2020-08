Protégete y luce bien con las mascarillas que mejor te van según tu atuendo del día

Mantén a raya al coronavirus mientras conservas el estilo con esta variedad de cubrebocas

La moda ha llegado a las mascarillas, pues ya las hay de algodón y otros materiales lavables que además de usarse como medio eficaz para reducir la propagación del coronavirus, también dan un toque de estilo a tu atuendo.

Hay de estilo casual, deportivo, con aplicaciones en pedrería para esas noches que deseas brillar, floreados para usarse con vestido o falda o más discretos con tan sólo un detalle decorativo y el resto en color negro que los hacen más combinables. A continuación una gran variedad para que puedas elegir cada día el que más se vaya adaptando a tu vestuario.

1. Mascarilla facial reversible reutilizable de Levi’s (paquete de 3) para un look casual:

Esta mascarilla es importada y confeccionada de 100% algodón. La talla S sería ideal para los niños porque es pequeña y una talla L se adapta mejor a la mayoría de los adultos. Este cubrebocas no está aprobado por la FDA, no está diseñado para uso médico y no se ha demostrado que reduzca la transmisión de enfermedades. Los CDC recomiendan el uso de revestimientos faciales de algodón o tela en público para reducir la propagación de la comunidad por personas asintomáticas. Los tonos existentes son blues, caviar y poppy red.

2. Elegante mascarilla de algodón con bolsillo de filtro para un estilo más femenino:

Estas mascarillas vienen en paquete de 5, son de diseño de cuadros florales hechos a mano para mujeres, cuentan con 3 capas reutilizables y lavables. Debido a la disponibilidad limitada de telas, el fabricante no ofrec euna gran cantidad de los mismos patrones. Cuentan con 2 capas más 1 capa de algodón para bolsillo de filtro para PM 2.5 para mascarilla médica para protección adicional. Están hechos a mano con tejidos 100% algodón, son lavables y reutilizables

3. Cubrebocas fashion cute heart face protection para las más discretas:

Este producto es de algodón y reutilizable, viene un paquete de 2 protectores faciales con estampado de corazones. Los elegantes diseños son tan lindos y populares que se destacan. Estas protecciones faciales están hechas de algodón de alta calidad para que sea suave y cómodo en su rostro y lo mantenga caliente en climas fríos.

Son lavables, reutilizables y se pueden plegar para facilitar su transporte. Estas mascarillas son adecuadas para compras en el hogar o al aire libre, ciclismo, senderismo, aventura, trote y escalada, etc.

4. Máscara facial brillante y elegante para ocasiones especiales:

Se trata de una mascarilla con escudo de malla, color degradado, reutilizable, lavable, transpirable y es atractiva para alguna celebración especial. Su diseño flexible, adecuado para la mayoría de las formas de la cara y para la nariz tiene un clip ajustable para diferentes personas. Con tu protección, esta prenda facial con capucha te hará sentir totalmente segura mientras compras, viajas en bicicleta, das un paseo u otras actividades.

El diseño simple te mantiene misteriosa, el diseño divertido te hace lucir más especial, cuenta con un gancho para la oreja ajustable y cómodo de llevar, se adapta perfectamente a tu rostro. Los aretes elásticos son fáciles de usar y no presionan las orejas.

5. Mascarilla Victoria Secret Love Pink para las más sexies:

Este producto es muy suave, transpirable, resistente al agua, lavable, con botones que se pueden ajustar, puede cambiar la longitud de acuerdo con tu perfil facial para evitar dejar una marca en su rostro. Protege tu boca y cara del polvo, frío, polvo, polen, alergias, niebla y neblina, emisiones de escape, tabaquismo pasivo y más.

Adecuado para ciclismo, camping, correr, viajar, escalar y uso diario. Está equipada con dos filtros de carbón activado reemplazables de 5 capas, clip nasal en forma de “M”. Se recomienda lavarse las manos.

6. Cubrebocas floral de algodón lavable con 4 filtros:

Es un artículo para mujeres que es reutilizable, cómodo y moderno. Estas mascarillas están hechas de algodón, son lavables y reutilizables, te brindan comodidad porque los filtros están hechos de carbón activado y tela no tejida. Las correas ajustables y el soporte del puente nasal hacen que esta máscara sea fácil de usar en todo momento, evitando dejar rastros en la cara después de despegar, fácil de usar y quitar.

Se trata de un diseño liviano en 3D con ajuste ceñido, cómodo gancho elástico que lo hace fácil de usar durante mucho tiempo.