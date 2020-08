5 trucos para quitar el mal olor de los zapatos

El mal olor de los zapatos puede deberse a diversos factores

El mal olor de los zapatos es un problema que puede preocuparnos según su intensidad. No es directamente un inconveniente de salud, pero de igual modo puede incomodarnos. Afortunadamente, es posible resolver este problema rápidamente, en especial con los siguientes 5 trucos que te mostramos aquí.

1. Bicarbonato de sodio

Según un artículo del portal Mejor con Salud, el bicarbonato de sodio tiene una gran capacidad antibacteriana y desinfectante que también es útil para atacar el mal olor de los zapatos.

Introduce una cucharada de bicarbonato de sodio en cada zapato, encima de las plantillas. Distribuye el bicarbonato adecuadamente, y deja que actúe por toda la noche. Cuando te despiertes, te darás cuenta que el mal olor ha desaparecido.

2. Polvos de talco

Del mismo modo que el bicarbonato de sodio, los polvos de talco eliminan el mal olor de los zapatos al absorber la humedad.

Aplica un poco de polvo de talco en cada zapato y deja que actúe por toda la noche. En la mañana, puedes quitar el remanente del polvo.

3. Salvia y lavanda

La salvia y la lavanda son plantas medicinales aromáticas que atacan los malos olores al ofrecer aromas relajantes y agradables para nosotros.

En cada zapato, coloca unas cuantas hojas de salvia y unas ramitas de lavanda antes de dejarlos en tu balcón o en un lugar en que pase el aire fresco para así eliminar las bacterias. Por la mañana, ya deberías tener listos tus zapatos.

4. Naranja o limón

Puedes usar las cáscaras de naranja o de limón para deshacerte del mal olor de los zapatos gracias al olor característicos de ambas.

Solamente coloca las peladuras de estos cítricos en los zapatos, y deja que actúen por toda la noche.

5. Aceite esencial de árbol de té

El aceite esencial de árbol de té no es caro, y se consigue fácilmente en tiendas naturales y herbolarios. Aplica entre 3 y 5 gotitas de aceite esencial de árbol de té en las plantillas de tus zapatos 2 veces a la semana para así eliminar tanto el mal olor como las bacterias.

El mal olor de los zapatos no es un problema del otro mundo, y aunque es cierto que no a todos nos pasa, no es razón paras sentirse mal por ello. En cambio, puedes actuar con rapidez de manera que recobres tu tranquilidad y comodidad, y con los trucos anteriores lo conseguirás.