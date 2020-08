¿Cuáles son los mejores productos de cabello para suavizar y controlar las canas?

Una selecta lista que tiene el objetivo de ayudar a eliminar tus raíces blancas

Las canas aparecen de un momento a otro en tu cabellera, algunas unas personas suelen tenerlas primero y otras después según su genética, su raza y demás factores. Sin embargo, el cabello blanco es una señal clara de envejecimiento que no puedes erradicar por completo, pero que sí puedes cubrir para lucir tu cabello en el tono que tú deseas y no en el blanco que la naturaleza te manda tarde que temprano.

El color del cabello se debe a un pigmento, llamado melanina, que producen los folículos pilosos. Los folículos son estructuras en la piel que producen y permiten el crecimiento del cabello, pero al paso del tiempo ya no producen menos melanina y eso provoca las canas. El encanecimiento comienza con frecuencia hacia los 30 años de edad y en algunos casos hasta pasados los 40, según Medline Plus.

El pelo empieza a encanecer en las sienes y se extiende hacia la parte superior del cuero cabelludo, tornándose cada vez más claro y finalmente blanco. Las canas tienden a aparecer de manera más temprana en personas de raza blanca y de manera más tardía en las razas asiáticas.

Te damos una lista de productos que ayudan a cubrir esas incómodos cabellos claros de manera duradera.

1. Champú Organogal de Grisi:

Este producto promete no lucir más canas o cabellos blancos, también ayuda a erradicar el problema de raíces una vez que ha pasado un tiempo después de que te hayas aplicado tu tinte y tu cabello crezca. Tiene un aroma delicioso y una fórmula suave que cuida tu cabellera, mientras te cubre el color indeseado en los inicios de cada pelo.

2. Color permanente para el cabello con retoque de raíz Revlon Root Erase:

Se trata de un tinte para el cabello que da cobertura 100% a las canas. Como por arte de magia, la fórmula para retocar raíces las transforma para que coincidan con el color de tu cabello en tan solo 5 minutos, ya sea en casa o en un salón de belleza y está disponible en 13 tonos .

Desaparece los cabellos blancos en un proceso con sencillos pasos, simplemente abre el envase, mezcla la fórmula en la tapa (sí, funciona como un tazón para mezclar) y aplica. Cada lata de color se puede usar hasta 3 veces e incluye 3 pares de guantes en el kit, por lo que está listo para cada aplicación. La boquilla se puede quitar fácilmente para limpiarla.

3. Corrector en aerosol negro L’Oreal Paris Magic Root Cover Up Grey:

Es un spray temporal para la cubierta de la raíz, Magic Root Cover Up oculta los grises en segundos para obtener raíces impecables. Obtén una cobertura perfecta con esta fórmula liviana que no deja manchas ni residuos pegajosos cuando se seca y no contiene amoniaco ni peróxido. Es perfecto para visitas de retoque de color al salón, Magic Root cubre rápidamente las raíces grises en segundos y dura hasta que te vuelves a lavar el cabello.

Los tonos Magic Root Cover Up están formulados para combinar con tu tono L’Oréal Excellence o Superior Preference, para una solución fácil y rápida entre los colores. Cubre el cabello gris y resalta con un color brillante o incluso prueba con un color de cabello ombre.

4. Tinte permanente para el cabello con queratina Revlon Colorsilk Beautiful Color:

Se trata de un tinte para el cabello que da cobertura 100% gris, sin amoníaco y es ultraligero. Este producto está hecho para usarse en casa, da color y brillo duraderos y de alta definición. La tecnología Revlon 3D Color Gel ofrece un color rico, de aspecto natural y multitonal desde la raíz hasta la punta, además está enriquecido con queratina y aminoácidos de seda.

5. Coloración permanente para el cabello L’Oreal Paris Excellence Creme:

Esta opción de coloración permanente para el cabello ofrece un paquete de 2 con cobertura de canas al 100%. Su sistema de triple protección sella, repone y acondiciona, además de una cobertura de canas al 100% incluso en canas rebeldes, se llama Excelencia por una razón.

Su tratamiento acondicionador semanal con colágeno ayuda a proteger el cabello hasta la próxima coloración, para obtener un color intenso y duradero. Cubre el cabello gris para hacer lucir tu tono favorito al máximo sin importar qué tan blanca esté ya tu cabellera.

6. Just Jaivik, polvo de henna 100% orgánico:

Este producto es 100% natural, sin químicos ni aditivos. Se trata de un polvo de henna 100% orgánico que tiene el objetivo de dar color natural, brillo y acondicionador al cabello. Está libre de químicos, lejías, aditivos, ppd o parabenos y es seguro para su uso en todas las edades.

Su contenido le da el mejor color al cabello y su polvo triple tamizado facilita la mezcla con agua y la aplicación.