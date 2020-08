Los mejores 5 ungüentos para el dolor en las coyunturas

Una lista de selectos productos que te ayudarán con este problema de salud

Sin importar la edad que tengas y tu condición física, el dolor articular es uno de los más molestos, sobre todo cuando se trata de las rodillas, pues prácticamente limita tus actividades al no poder moverte con plena libertad. Existen algunas alternativas para tratar el dolor en las coyunturas como es el caso de los ungüentos.

De acuerdo con National Institutes of Health, la hinchazón, la rigidez y el dolor en las articulaciones pueden ser un signo de artritis. La artritis reumatoide es una de las causas más comunes de este problema de salud. El dolor y la rigidez pueden interferir con tu vida cotidiana, en tu casa y en tu empleo. Para algunas personas, la enfermedad es leve, pero a otras puede causarles discapacidad o molestias severas.

La artritis es una inflamación de las articulaciones. Existen más de 100 tipos diferentes de la mencionada enfermedad. Si bien los síntomas pueden ser similares, las causas subyacentes varían entre uno y otro. La osteoartritis es el tipo más común de artritis, incluso más que la artritis reumatoide. La osteoartritis es causada por el uso y el desgaste de las articulaciones. En la artritis reumatoide, el sistema inmunitario, que normalmente ayuda a proteger el cuerpo de las infecciones y enfermedades, comienza a atacar el tejido articular.

No hay persona exenta de tener artritis reumatoide, pero la enfermedad suele comenzar en la mediana edad o después. Incluso los niños a veces tienen un tipo de artritis similar, algunos tipos afectan una articulación por vez, pero la artritis reumatoide puede afectar absolutamente a todo el cuerpo.

Una de las características más comunes de la enfermedad es que tus articulaciones pueden estar enrojecidas y calientes. El dolor y la rigidez pueden ser peores cuando recién se despierta o ha estado descansando durante un período prolongado. Con el paso del tiempo, el sistema inmunitario daña el tejido resistente y flexible (cartílago) que recubre las articulaciones. Este daño puede ser grave y deformarlas.

Los expertos aún no saben con precisión qué causa la artritis reumatoide, pero probablemente se trate de una combinación de factores genéticos y disparadores ambientales, como el humo del cigarrillo o los virus. Las hormonas también podrían tener un rol en su aparición. La artritis reumatoide se diagnostica más a las mujeres que a los hombres y la enfermedad a veces mejora durante el embarazo o después de él.

Lo que los científicos sí saben es que el daño es causado por un mal funcionamiento del sistema inmunitario. El sistema de defensa del organismo ataca por error la membrana que recubre las articulaciones, como en las muñecas, los dedos de las manos y los dedos de los pies. También pueden verse afectadas las articulaciones del cuello, las rodillas, las caderas, los tobillos y otras.

La artritis reumatoide puede afectar prácticamente cada área de tu vida, desde tu trabajo hasta tus relaciones personales. Sin embargo, el ejercicio ayuda a mantener los músculos sanos y fuertes, a preservar la movilidad de las articulaciones y a mantener la flexibilidad. Por su parte, el descanso ayuda a reducir la inflamación articular, el dolor y la fatiga.

La artritis reumatoide no tiene cura, pero hay tratamientos para aliviar el dolor, reducir la rigidez y la inflamación de las articulaciones y evitar un daño mayor en tus articulaciones. Te proponemos 5 ungüentos para reducir las molestias.

1. Gel natural para aliviar el dolor Sombra Warm Therapy:

Este producto se absorbe rápidamente y tiene un refrescante aroma a naranja, no tiene alcohol, no es graso, no mancha. Cuenta con ngredientes únicos de calentamiento y enfriamiento que alivian dolores y molestias menores de músculos y articulaciones asociadas con artritis y dolores de espalda simples.

Este gel tópico para el alivio del dolor es un medicamento homeopático que ayuda a aliviar temporalmente el dolor muscular y la rigidez debido a lesiones menores, sobre esfuerzos y caídas. También es excelente para el dolor, la hinchazón y la decoloración de los moretones.

La fórmula es no grasa, a base de agua, se absorbe rápidamente y no tiene perfume ni parabenos. Este gel refrescante es ideal para el alivio después de una lesión, entrenamiento intenso o sobreesfuerzo general. La planta arnica montana es un analgésico natural. Este tratamientos tópico trabajan con tu cuerpo sin el riesgo de contraindicaciones o interacciones farmacológicas conocidas.

3. Crema de cáñamo natural para la recuperación del dolor con árnica:

Esta crema está hecha a base de aceite de emú de cáñamo para articulaciones, espalda, músculos, cuello, codos, rodillas, dedos, hombros y ayuda a aliviar el dolor en la fórmula más fuerte disponible actualmente. Los ácidos grasos esenciales, antioxidantes y nutrientes protegen tu piel y actúan de forma natural.

Aliviará el dolor muscular y la rigidez, aliviará el molesto dolor de las articulaciones y aliviará las quemaduras solares. Trata las irritaciones de la piel y la piel seca y agrietada, las picaduras de insectos, la picazón, las llagas dolorosas y las protuberancias y proporcionan alivio para los brotes de erupciones cutáneas, psoriasis y eccema.

Reduce la inflamación y la artritis con su fórmula ligera y no grasa que se absorbe fácilmente en la piel y comienza a funcionar de inmediato.

4. Blue Emu Maximum Arthritis Pain Relief Cream:

Esta crema a base de aloe vera propociona alivio de dolores y molestias leves de músculos y articulaciones asociadas con artritis, distensiones, esguinces, contusiones y dolores de espalda leves. Tiene una penetración profunda y larga duración para dar alivio del dolor sin olor en músculos y articulaciones.

5. Tiger Balm Red Extra fuerte Herbal:

Esta crema edición de Tailandia es ideal para combatir el dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor muscular, dolor en las articulaciones, dolor abdominal o calambres. Está hecha a base de alcanfor 25%, mentol 10%, aceite de cajuput 7%, aceite de menta desmentida 6%, aceite de clavo 5%, aceite de casia 5%, parafina y vaselina.

Está destinada al alivio del malestares en los músculos y articulaciones y es fácil de aplicar en grandes áreas del cuerpo, cuenta con ingredientes herbales naturales premium. Se debe aplicar dando un masaje ligero.