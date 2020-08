Las 5 mejores fajas colombianas que te ayudarán a aplanar el vientre manteniéndote cómoda

Luce una curvilínea figura con unos corsés de gran calidad

No es ningún secreto que para lucir una silueta envidiable y gozar de buena salud, la mejor alternativa es hacer ejercicio junto con una dieta adecuada a nuestras necesidades. Sin embargo, una faja colombiana puede hacer maravillas por el crear una curvilínea figura para una ocasión especial, después de un parto o bien para ayudarte a recuperar la firmeza de la piel ahora que debido a la pandemia del coronavirus, quizá no has entrenado y comido como usualmente lo haces.

A continuación te damos 5 recomendaciones de fajas colombianas que puedes encontrar en Amazon para ayudarte al cometido de lucir un cuerpo moldeado este verano.

1. Faja cintura reloj de arena Yianna:

Está hecha 100% látex con cierre de gancho y ojo. Esta faja de cintura de látex para mujer cuenta con cierre grande y ancho de 3 ganchos y ojos permite el ajuste del tamaño, te brinda más opciones de uso. El acero en espiral deshuesado para el soporte de la cintura y lo mantiene en la mejor postura, que es flexible y duradera, tan suave como los huesos de plástico, puede doblarse fácilmente pero recuperarse rápidamente al origen. Se puede usar para yoga, corsé de abdomen abdominal posparto, etc.

Cuenta con tejido de 3 capas mejorado y una capa interna construida con suave y acogedor 96% algodón más 4% spandex, una capa media de látex 100%, capa externa de nylon duradero más licra y spandex. El látex duradero le dará una alta resistencia a la curva delgada. Estos corsés de entrenamiento de goma de látex en la cintura ayudan a reducir 3-5 pulgadas en la cintura cuando se usa.

Aumenta la actividad térmica y levanta suavemente debajo del busto, controla la barriga con solo ponérselo. Le quita centímetros de la cintura y crea una figura de reloj de arena y promueve una rápida recuperación posparto.

2. Faja Colombiana Lady Slim:

Es un entrenador de cintura de látex que ayuda a la pérdida de peso. La capa de látex aumentará la temperatura de tu área abdominal (efecto sauna), hará que sudes, remodeles y reduzcas los depósitos de grasa.

Esta faja reducirá hasta tres pulgadas de tu cintura al instante. El deshuesado flexible proporciona la estructura que le permite al látex ayudarte a corregir tu postura. También ayuda a evitar que el cincher se enrolle cuando se siente o se mueva. Las 3 filas de ganchos permiten ajustar el tamaño cuando necesita más presión.

El látex de este corsé es 100% natural y con muy poco olor. Este olor es temporal y desaparecerá en no más de 3 a 4 días. Si no te gusta el olor, deja tu faja en un área bien ventilada y desaparecerá. La capa interna ha sido diseñada para absorber el sudor para que no se sientas incómoda.

3. Faja posparto levanta glúteos Diane & Geordi:

Cuenta con cierre de cremallera, reduce las pulgadas y moldea tu cuerpo. Esta faja posparto para mujeres controla cómodamente tu abdomen y cintura, mientras mejora tus caderas y tu trasero. Este moldeador de cuerpo completo para mujer se ajusta perfectamente a tu silueta y te hace lucir genial con cualquier atuendo que te pongas. Muestra tu figura de reloj de arena con este body colombiano.

Esta prenda para control de barriga está hecha por expertos en Colombia que cuenta con un excelente diseño para que no se note. Estas fajas para mujeres después del parto para el cuerpo te quedarán tan cómodas que casi olvidarás que lo estás usando. Con su forro invisible y cremalleras planas, esta faja reforzadora de glúteos se esconderá bajo cualquier prenda que se te ocurra lucir.

4. Squeem, una opción de corsé sin tirantes:

Es un diseño perfectamente curvilíneo que proporciona control firme sin tirantes para mujer y ofrece una increíble forma de cintura y control de la barriga, sin comprometer la comodidad. Se desprende centímetros del área de la sección media y mejora tus curvas naturales, inmediatamente después de ponértelo, ayudándote a sentirte sexy y cómoda durante todo el día. Si eres una nueva mamá, Squeem es la única chaqueta que realmente querrás usar en la recuperación posparto.

Se trata de la faja de alta compresión más discreta que jamás hayas probado. Úsela debajo de cualquier vestido, falda o blusa sin revelar tu secreto. Siéntete más segura con tu propio cuerpo curvilíneo, también mejora la postura al levantar moderadamente los senos.

5. Sharpex, faja para mujeres con control de barriga:

Esta faja colombiana están diseñadas para moldear especialmente la sección media con un control firme y específico del abdomen para enfatizar sus curvas naturales. El diseño de cintura alta reduce la cintura creando una silueta femenina más delgada.

Las correas de la faja son totalmente ajustables y de diseño antideslizante. El diseño de busto abierto te permite usar tu propio sostén favorito y levantarte el pecho, inmovilizar eficazmente la grasa suelta que rodea las axilas y la espalda, el diseño de la cremallera abierta para facilitar el uso y el despegue.

El corsé de entrenamiento para la cintura puede aplanar el abdomen, reducir la cintura, apoyar la espalda, acelerar la recuperación posparto, proteger la columna vertebral, acelerar la quema de grasa durante el ejercicio, combinado con una dieta magra saludable y beber mucha agua para perder peso. Tejido de malla elástica transpirable, ayuda a mantenerte fresco y cómodo.