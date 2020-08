Coors Light anuncia Líderes latinos para Coors Light líderes del año

En su 14.o año Coors Light nuevamente otorga $25,000 para un programa comunitario latino

CHICAGO (3 de agosto, 2020) – Coors Light se enorgullece en anunciar a los finalistas de Coors Light Líder del Año 2020. Este grupo de 12 líderes latinos emergentes, entre 21 a 39 años, fueron nominados por organizaciones nacionales y locales por su liderazgo cívico y quienes a través de acciones establecen un cambio notable en la vida de las personas, comunidades y organizaciones.

Desde el 2006 el programa Coors Light Líderes ha destacado, honrando y recompensado a los líderes que trabajan para ayudar a otros a través de iniciativas transformadoras. Uno de estos 12 líderes, que incluye empresarios, expertos en codificación, educadores y profesionales de la tecnología, se convertirá en el Líder del Año 2020 de Coors Light a través de una competencia de votación pública en línea.

“El programa Coors Light Líderes es un programa importante para Coors Light. Esperamos destacar a estos líderes y otorgar una subvención de $25,000 al Líder del Año 2020 para que su organización sin fines de lucro continúe ayudando a otra comunidad a avanzar”, dijo Kayla García, asuntos comunitarios, Molson Coors Beverage Company. “Durante 14 años, Coors Light Líderes ha impactado a más de 180 líderes latinos y a innumerables comunidades en todo el país. ¡Felicitaciones a todos los finalistas!”

Este año, los esfuerzos de estos líderes para ayudar a sus comunidades, adquieren un significado especial debido a los desafíos relacionados con COVID-19 y el grave impacto económico resultante en comunidades subrepresentadas. Pana conocer a estos finalistas excepcionales, visite www.coorslightlideres.com y vote por su líder favorito. La votación empieza el 3 de agosto hasta el 31 de agosto. La organización sin fines de lucro representada por el ganador recibirá una subvención de $25,000 de Coors Light para crear un programa de desarrollo comunitario. También se otorgará una subvención de $2,500 a la organización representada por el finalista en segundo lugar para su trabajo en la comunidad. Reglas y restricciones de votación aplican. Debe tener 21 años o más. No válido donde se prohíba.

Los 2020 Coors Light Líderes son:



El programa Coors Light Líderes ayuda a los líderes latinos a mejorar sus redes y su crecimiento profesional. Los anteriores Coors Light Líderes del año y sus organizaciones sin fines de lucro han utilizado la subvención de $25,000 en iniciativas tales como talleres de capacitación, recursos educativos y de tutoría, y ayuda a las personas con discapacidad a ser financieramente independientes a través de actividades empresariales innovadoras.

Para más información visita www.CoorsLightLideres.com. Únete a la conversación con #CoorsLightLideres en Facebook y en Instagram en @CoorsLightLideres y en Twitter en @CoorsLightLider.

