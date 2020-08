Qué alimentos benefician tu salud según tu horóscopo

No está del todo clara la influencia del horóscopo en nuestra vida

No todo el mundo cree en el horóscopo y lo que él sugiere, pero las personas que sí lo hacen consideran que puede influir en muchos aspectos de su vida, y la alimentación no es una excepción. Si tienes curiosidad por saber qué alimentos te harían bien según tu horóscopo, no pierdas detalle de lo que te indicamos aquí.

1. Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario)

Según un artículo del portal Mejor con Salud, es muy común decir que las personas de estos signos prefieren la comida rápida, o lo que es lo mismo, gustan de consumir muchos azúcares y grasas.

Siendo así, se les recomienda mucho consumir alimentos depurativos, energéticos y que aporten mucha fibra a su organismo.

2. Signos de tierra (Virgo, Tauro y Capricornio)

Ensaladas multicolores con muchos vegetales son una comida que les evitaría a las personas de signo tierra desarrollar sobrepeso por su metabolismo lento y tendencia al sedentarismo. Aparte de las ensaladas, frutas tales como la cereza tampoco estarían muy mal.

El plato fuerte por excelencia de los Virgo, Tauro y Capricornio es el pollo con mariscos.

3. Signos de agua (Piscis, Cáncer y Escorpio)

Curiosamente, las personas de signo agua son propensas a desarrollar retención de líquidos, por lo que no deberían colocar mucha sal a lo que consumen. Por otro lado, las comidas que más pueden beneficiarles son aquellas que les den muchas proteínas.

Verduras, lácteos, frutas tropicales y queso son alimentos que deben estar sí o sí en la dieta de una persona de signo agua.

4. Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario)

Las personas de signo aire deben incluir productos integrales a su dieta, frutas con un alto contenido de agua, pepinos, legumbres, pescados de río y huevos.

Estas personas, además, necesitan estructurar un horario que contemple cinco comidas al día para evitar “pellizcar”.

Más allá de que pueda haber un grupo de alimentos especialmente indicado para ti, eso no implica que solamente debas consumirlas a ellas. Esto no hará más que brindarte problemas importantes de salud, por lo que debes optar siempre por la dieta más completa posible.