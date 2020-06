¿Es beneficioso para el corazón tomar vino tinto?

El vinotinto es una bebida alcohólica que se consume en ocasiones puntuales

Así como la cerveza puede brindarnos algunos beneficios para la salud, otra bebida alcohólica que contaría con esta capacidad sería el vino. A continuación hablaremos un poco sobre los beneficios del vino para la salud cardíaca.

Los polifenoles del vino

Según la Mayo Clinic, todavía no se comprende del todo la relación entre el consumo de vino y los beneficios que percibe la salud cardiaca, pero los expertos reconocen que hay que empezar por comprender la influencia de los polifenoles del vino.

Los polifenoles son antioxidantes naturales que pudieran incrementar la acumulación de lipoproteína de alta densidad (HDL, el colesterol “bueno”), pero también son capaces de prevenir la acumulación del malo en la sangre.

Además, los polifenoles pueden ayudar a proteger el revestimiento de los vasos sanguíneos del corazón, y entre todos ellos, el resveratrol sería el componente más importante.

El resveratrol en el vino tinto

El resveratrol pudiera tener la capacidad de prevenir el daño en los vasos sanguíneos, reducir la concentración de lipoproteína de baja densidad (LDL, colesterol “malo”), y también prevenir la formación de coágulos sanguíneos.

No obstante, no todo está claro respecto al resveratrol. Mientras hay estudios que indican que el resveratrol estaría relacionado con un menor riesgo de inflamación y coagulación en la sangre, otras investigaciones no dieron con ningún beneficio en particular.

En conclusión, hacen falta más estudios para confirmar la incidencia del resveratrol del vino en un menor riesgo de inflamación y coagulación en la sangre.

Sobre el consumo de vino

A pesar de que es posible que el cuerpo reciba beneficios del vino, eso no justifica que aumentes el consumo de esta sustancia de la noche a la mañana porque eso puede brindarte importantes complicaciones.

Si ya disfrutas de beber 1 o 2 copas de vino de vez en cuando, eso ya es suficiente para que actúes positivamente sobre tu salud cardíaca. Si no lo haces, puedes proceder sin incurrir en excesos innecesarios.

Moderar el consumo de vino es lo mejor que puedes hacer por tu salud cardíaca y tu bienestar general, así anularás toda posibilidad de desarrollar una adicción hacia esta y otras bebidas alcohólicas.