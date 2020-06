¿Qué tan perjudicial es usar brasier para los pechos femeninos?

Tus senos pueden dejar de sostenerse a sí mismos por el uso excesivo del sostén

El uso del brasier es muy común entre las mujeres en la actualidad. No obstante, esta prenda íntima puede ser peligrosa si se usa con mucha frecuencia.

Pensando en ello, aquí hablaremos un poco más sobre qué tan perjudicial es usar brasier.

Los peligros de un sostén apretado

Según un artículo del portal Salud 180, usar sostenes que aprieten mucho los senos es peligroso para la salud femenina a raíz de que eso impide el desecho de toxinas por medio de las vías linfáticas, que están conectadas a los nódulos linfáticos.

Las vías linfáticas se cierran cuando los senos están apretados, lo que genera una acumulación de líquidos. De esta acumulación deriva el debilitamiento del tejido mamario, así como la formación de quistes.

La formación de quistes hace posible el desarrollo del cáncer de mama, una situación que algunos estudios han visibilizado desde principios del siglo pasado, pero que no han tenido suficiente repercusión entre la población femenina.

El soporte artificial que representa el sostén

Al hablar sobre qué tan perjudicial es usar brasier, es importante recordar que, en teoría, los sostenes cumplen una función auxiliar al sostener los pechos.

El uso del brasier debilita los senos porque pierden la capacidad de mantenerse firmes por sí mismos. En otras palabras, los senos se hacen más dependientes del soporte artificial que representan los sostenes.

No es necesario que uses sostén en todo momento, siempre que estés en casa o estés acostada puedes desentenderte de ellos para que tus senos no sé acostumbren demasiado. De este modo, podrás atender eficazmente tu salud mamaria.