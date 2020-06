¿Por qué hablamos en voz alta mientras dormimos?

La somniloquia es un trastorno poco común en la adultez

De vez en cuando puede ocurrir que una persona hable en voz alta mientras esté durmiendo. Este es un fenómeno conocido como somniloquia, y si no estás familiarizado con él, aquí te ayudaremos a conocer este suceso a mayor profundidad.

¿Qué es la somniloquia?

Según un artículo de Psicología y Mente, la somniloquia es una alteración del comportamiento normal que debería ocurrir durante el sueño. Durante la somniloquia, la persona emite palabras de manera involuntaria mientras duerme.

La intensidad del habla varía de persona en persona, algunos pueden gritar mientras duermen, mientras que otros no emiten más que susurros. No es raro que haya muestras de emoción durante el sueño, sean risas o llanto. Estos episodios de habla no duran más de unos pocos minutos.

Causas de la somniloquia

No se sabe con exactitud la causa detrás de la somniloquia, pero se piensa que el motivo que genera estos episodios es similar a lo que causa otras alteraciones del sueño: un desajuste en la inhibición o activación de las zonas cerebrales en el transcurso de las diferentes etapas del sueño.

Este desajuste podría ocurrir entre las fases 3 y 4 de sueño REM, que son los periodos en que la somniloquia aparece con mayor frecuencia.

Efectos de la somniloquia

La somniloquia no es un problema por sí mismo, pero tiene implicaciones en el entorno del paciente. Por ejemplo, es posible que la pareja de la persona no pueda dormir a su lado si le es difícil conciliar el sueño.

También es posible que los comentarios se malinterpreten e induzcan un periodo de tensión e incomodidad no solamente con la pareja, sino con cualquier otra persona con la que duerma quien tiene somniloquia.

La somniloquia no es un problema de salud como tal, pero sí cuenta con la capacidad de complicar tu vida en más de un aspecto si tiene lugar en determinadas circunstancias. Afortunadamente, este es un trastorno poco común, por lo que es poco probable que tengas que lidiar con él.