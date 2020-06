¿Cómo ordenar tu cocina te puede ayudar a perder peso?

La ubicación de los elementos de tu cocina puede ayudarte a perder esos kilos de más

El orden en la cocina es importante, sobre todo al momento de preparar los alimentos. Una cocina desordenada hace que los niveles de estrés incrementen, y esto conlleva a que se consuman más alimentos de los necesarios.

Y aunque este es un concepto que es válido para todas las áreas de la casa, la cocina es un lugar clave para poder lograr las metas alimenticias que nos hemos planteado, según un artículo del diario El Confidencial. Es por eso que aquí te daremos algunas claves para tener una cocina siempre organizada.

La clave Marie Kondo

De acuerdo a Marie Kondo, hay que poner orden para evitar picar entre comidas. Es necesario ordenar la nevera y en la despensa, y mantener todo en su debido lugar, así se evita la acumulación del estrés a la hora de cocinar.

Además, para evitar la ansiedad de comer a deshoras, hay que vaciar, desechar o donar aquellos alimentos que no se consuman. Por lo general, todos compramos alimentos más de la cuenta que pueden pasar mucho tiempo en el refrigerador o la despensa, y con el paso del tiempo, se dañan.

Por eso, hacer una lista de compras es útil para asegurarte de comprar solo lo necesario y que no se te olvide nada, así no tendrás que volver al supermercado y cargar con cosas adicionales que no vas a consumir o que no contribuyen con tu salud.

Prepara alimentos saludables

Concéntrate en cocinar, y disfruta de ello. De nuevo, mantén todo en su debido lugar para que el proceso no sea estresante. Además, es importante tener horarios para comer. Así que la organización de la cocina es importante.

Si tienes sitios donde esconder bocadillos, elimínalos, y no compres nada de dulces o grasa. Eliminar los escondites y eliminar la comida chatarra de tu dieta te ayudará a perder peso.

En vez de eso, llena tu cocina de frutas, y manténlas cerca. De esta forma comerás algo saludable mientras esperas la próxima comida. Organización, una lista de alimentos en cantidad suficiente, y evitar aquellos que te pueden hacer daño, son las claves para mantener el equilibrio y el orden en el lugar donde preparas tus alimentos.