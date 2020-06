9 consejos para reducir la cantidad de sal en tus comidas

La sal representa la ingesta más importante de sodio en una dieta convencional

El exceso de sal en nuestra alimentación es perjudicial dado que estimula el desarrollo de problemas de salud como por ejemplo, la retención de líquidos.

Es por eso que reducir la cantidad de sal en nuestra alimentación es un tema tan importante, y esto puede lograrse con facilidad siguiendo estos consejos.

1. No agregues sal al preparar los alimentos

Según la Organización Mundial de la Salud, excluir la sal del proceso de preparación de los alimentos es vital para que la comida no contenga una importante cantidad de sodio.

2. No coloques saleros en la mesa

Los saleros no son tan controlables como deberían ser, y esto hace que de vez en cuando la comida tenga más sal de la que queríamos que tuviese.

3. Limita las meriendas saladas

El consumo incontrolado de meriendas saladas representa una ingesta importante de sodio en el organismo. En este sentido, las meriendas dulces o amargas surgen como alternativas que, de ser reguladas, son muy útiles para evitar el exceso de sal.

4. Elige productos con bajo sodio

La tabla nutricional que viene con los alimentos e ingredientes señala el porcentaje de sodio en todos ellos, lo que te permite elegir aquellos cuyo porcentaje de sodio sea más reducido.

5. Usa especias

El uso de especias hará innecesario el empleo de sal para saborizar los alimentos, y hará que tu paladar conozca nuevos sabores.

6. Prepara alimentos bajos en sal

No todos los alimentos requieren que uses sal. Un emparedado, por ejemplo, no requiere sal en lo absoluto, ni tampoco el pollo guisado.

7. Mide la sal que usas

Si es posible, mide la sal que usas en la cocina para determinar cuál es la cantidad necesaria para que lo que prepares tenga el gusto que desees.

8. Concientízate sobre los peligros de la sal

Si te enteras de los problemas de salud que ocasiona el exceso de sal, probablemente desarrollarás algún método para reducir el consumo de dicho ingrediente.

9. Busca asesoramiento dietético

Si recurres a un nutricionista, él o ella pueden ilustrarte maneras en que puedes arreglar tu régimen de alimentación para reducir la presencia de sodio.

Reducir el consumo de sal puede parecer complicado al inicio. Sin embargo, debido a sus grandes beneficios en nuestra salud es algo que no debemos pasar por alto.