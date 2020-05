Aprende este entrenamiento completo para quemar grasa sin salir de casa

Esta rutina te permite quemar grasa sin usar pesas ni salir de casa

Son muchas las personas que se han visto en la necesidad de abandonar sus rutinas en el gimnasio a causa del aislamiento y la cuarentena. Sin embargo, no poder ir al gimnasio no es una excusa para no entrenar.

Si quieres mantenerte en forma durante esta época de cuarentena, seguir esta rutina de ejercicio para quemar grasa desde casa es ideal porque además, no necesitarás de equipo especializado ni de pesas. Puedes entrenar en tu cuarto, en la sala o en el patio de tu casa, de acuerdo a un artículo de la revista Men’s Health.

Flexión con elevación de cadera

Ponte en la posición de hacer flexiones, y luego de realizar la plancha, eleva las caderas, formando un triángulo con tu cuerpo. Si es necesario mueve los pies. Regresa a la posición inicial y repite durante un minuto.

Zancada de spiderman

Asume la misma posición de flexión, pero ahora, flexiona tu pierna derecha hasta tu mano derecha. Levanta tu mano hacia arriba y mantén esta posición durante 30 segundos. Luego alterna.

Vuelta al mundo

Realiza una flexión, y cuando vuelvas a levantarte, alza el brazo derecho y estíralo hacia arriba al mismo tiempo que vas girando el torso, hasta quedar mirando completamente hacia el techo, y vuelve a apoyar tu mano derecha al piso. Mantén el cuerpo en línea recta y vuelve a la posición original.

Abdominales

Mantente sentado y las piernas estiradas. Las manos apoyadas en el suelo y a continuación eleva las piernas. Debes flexionar las rodillas y llevar los muslos al pecho, recuerda contraer el core, es decir, los músculos que engloban el abdomen, la región lumbar, los glúteos y la pelvis.

Salto lateral con flexión

Asume la posición de inicio para correr, con las rodillas flexionadas ligeramente. A continuación da un salto hacia la izquierda, aterrizando con el pie izquierdo, y luego realiza una flexión. Haz lo mismo, pero hacia la derecha. Repite 5 veces.

Esta rutina la puedes implementar durante unos 25 a 30 minutos. Cabe destacar que las repeticiones las debes realizar de acuerdo a tu capacidad física e ir aumentando de forma progresiva. Recuerda llevar una dieta saludable, beber bastante líquido y dormir lo suficiente para tener una vida sana.