¿Quién inventó el concepto de calorías y cómo inciden realmente en nuestro peso?

Hace 117 años fueron descubiertas las unidades de energía provenientes de las calorías

Los productos alimenticios tienen una etiqueta que señala la composición e información calórica que contienen. Datos que suelen ser vistos sobre todo por aquellos que hacen dietas, para saber la cantidad de calorías y nutrientes que están consumiendo.

Pero esta tabla no es para nada nueva, al contrario lleva muchísimo tiempo en existencia, se podría decir que lleva más de un siglo entre los habitantes del mundo, señala un artículo del portal de noticias Yorokobu.

¿Quién inventó el concepto de caloría?

Es importante recordar que las calorías (cal), se compone de varias unidades de energía que contienen los alimentos y que son recibidas por el cuerpo.

El químico que trabajaba en la Universidad Wesleyen de Connecticut, Wilbur Olin Atwater, fue quien inventó en 1902 el concepto de caloría, y la tabla en el que se cuantifica la cantidad de energía que tienen alimentos como la carne, la harina, el azúcar, entre otros.

Datos que obtuvo gracias al estudio que realizó con una máquina que llevaba por nombre calorímetro de respiración y un cicloergómetro, logró cuantificar el trabajo que realizaba el metabolismo para así precisar con exactitud el equilibrio que tiene el consumo de alimentos y la producción de energía.

Determinando valores apóximadamados como que la grasa tiene nueve kilocalorías (kcal) por gramo (g), los hidratos de carbono cuatro, las proteínas tres, entre otros indicadores.

¿Cómo inciden realmente en nuestro peso?

Las calorías no son quemadas si no digeridas por el cuerpo, dándole así la energía que el organismo necesita para su funcionamiento. Pero no deben ser consumidas en exceso, ya que puede causar sobrepeso.

Por ello, la importancia de que la persona lleve una dieta sana, en la que esté incluída las proteínas, los granos y vegetales de una forma equilibrada.

Si tu intención es consumir de los alimentos las calorías necesarias para el día, así como también los nutrientes, deberás asistir al nutricionista para que cree una dieta ideal para ti y para tu cuerpo.