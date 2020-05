¿Es la fluorosis dental una enfermedad?

La fluorosis ocurre cuando los niños consumen demasiado flúor

La fluorosis es la aparición de manchas blancas o de líneas en los dientes. Esto ocurre cuando los niños consumen una mayor cantidad de fluroruro a la recomendada, durante un tiempo prolongado.

Usualmente ocurre cuando los dientes se están formando debajo de las encías, de acuerdo a la organización Mouth Healthy. Para poder detectarla y tratarla, aquí te hablamos un poco sobre ella.

¿Es una enfermedad?

Hay que tener en cuenta que, una vez desarrollados los dientes sobre las encías, no es posible que se desarrolle la fluorosis. Es por eso que no es considerada una enfermedad, y por lo tanto, no afecta la salud dental. De hecho, en ocasiones, podría llegar a ayudar a los dientes a ser más resistentes a las caries.

Sin embargo, sí podría convertirse en un problema estético, y de ahí la importancia de evitar la acumulación de flúor en los dientes de los niños. Así que es importante consultar a un odontólogo o un pediatra para saber cuál es la cantidad de flúor que se debería usar para la limpieza bucal de los más pequeños.

Cómo reducir la formación de la fluorosis

Es importante administrar la cantidad adecuada de flúor a los niños. De esta forma, se puede evitar esta formación en los dientes. Hay que tener en cuenta lo necesario que es visitar a un especialista, que será quien indicará cuál es la dosis correcta en cada caso.

Sin embargo, podemos tener algunas referencias de la cantidad adecuada según la edad del niño. A medida que los dientes comiencen a salir y hasta los 3 años, la cantidad de pasta dental fluorada debe ser del tamaño de un grano de arroz.

A partir de esta edad y hasta los 6 años, la cantidad debe ser la del tamaño de un guisante. Es importante supervisarlos para que no usen más de lo normal o evitar que se la traguen.

Por otro lado, no se debe usar enjuague bucal. En caso de ser necesario, se pueden usar suplementos que contengan flúor. Sin embargo, su uso debe estar avalado por un especialista para evitar complicaciones o padecimientos indeseados.