Chontaduro: ¿cuáles son los poderes sexuales de este fruto tropical?

Esta fruta tropical tiene efectos que la convierten en un afrodisíaco natural

El chontaduro es un fruto de la familia de las arecáceas que tiene muchas propiedades, entre ellas, las afrodisíacas. Sin embargo, es un alimento que suele ser desconocido.

Así que si atraviesas un momento difícil respecto a tu sexualidad, esta podría ser una buena opción para ti. Y es por eso que a continuación hablaremos un poco sobre sus efectos.

Propiedades nutricionales del chontaduro

La fisioterapeuta Viviana Ortega indica en un artículo del diario El Espectador, que el chontaduro es una fruta tropical muy rica en propiedades nutricionales. Para empezar, en su pulpa podemos encontrar proteína, niacina y almidón en concentraciones importantes para el cuerpo humano.

También es rica en minerales esenciales como cinc, hierro, fósforo, cobre, calcio, y cuenta con una alta concentración en betacaroteno.

Efectos del chontaduro en el ámbito sexual

Gracias a su enorme contenido de aminoácidos y carbohidratos, el chontaduro es un buen energético natural con el que puedes extender tu resistencia durante el acto sexual.

Por otro lado, esta fruta tropical mejora la circulación sanguínea, por lo que puede ayudar al hombre a mantener su erección, lo cual es especialmente útil en cuadros de impotencia masculina.

Esta fruta también es capaz de elevar la producción de esperma, razón por la que a veces puede ser incluida en tratamientos para la infertilidad. Y gracia a su aporte en proteínas, el chontaduro ayuda a mantener y fortalecer los músculos, por lo que la penetración puede llevarse a cabo con mayor comodidad.

Otros efectos del chontaduro

El chontaduro tiene un alto contenido en fibra, lo que ayuda a elevar la frecuencia de las evacuaciones. Esto contribuye a desintoxicar el cuerpo en conjunto con la orina.

Este alto contenido de fibra también ayuda al incremento de la sensación de saciedad, lo que nos hará comer menos de lo acostumbrado. Esto es bastante útil para las personas que están a dieta.

Como podrás ver, los alcances del chontaduro no contemplan todos los inconvenientes que pueden obstaculizar tu sexualidad, por lo que no es un remedio milagroso. No obstante, añadir este fruto tropical a tu alimentación puede mejorar significativamente tu rendimiento sexual, por lo que sí es efectivo.