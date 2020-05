Celebra el Cinco de Mayo en casa con estas recetas realmente mexicanas y facilísimas

View this post on Instagram

¿El elotero se quedó en casa? ¡Haz lo mismo y cocina estos ELOTES preparados! 🌽 👤 PORCIONES: 6 📝 INGREDIENTES: – 8 tazas de agua – 6 elotes – 2 ramas de epazote – 1 taza de mayonesa – 1 taza de queso fresco rallado – al gusto de chile piquín – al gusto de sal – al gusto de limón – 6 palos de madera PREPARACIÓN: 1. En una olla a fuego medio, vierte el agua y cuece los elotes con las ramas de epazote. 2. Calienta un comal a fuego alto y asa los elotes hasta que se tatemen. Retira los elotes del comal. 3. Sobre una tabla Inserta los palos de madera en los elotes. Reserva. 4. Ralla el queso y unta mayonesa en los elotes, espolvorea queso fresco agrega chile piquín al gusto y unas gotitas de limón. Puedes finalizar con un toque de sal. • • • #kiwilimon #elote #elotes #streetfood #antojitosmexicanos #recetasmexicanas #elotepreparado #corn