¿Por qué en nuestros ojos se forman lagañas?

Las lagañas son un resultado natural de determinados procesos en nuestros ojos

Tener lagañas en nuestros ojos por la mañana no es inusual, es una situación común cuyas causas pueden no ser conocidas por un número importante de personas. Si tienes curiosidad, la siguiente información te será muy interesante e ilustrativa.

Origen de las lagañas

El oftalmólogo australiano Robert G. Linton indica para el portal de BBC Mundo que hay dos razones principales por las que se forman las lagañas. La primera refiere al leve enfriamiento del cuerpo humano y que motiva a que una sustancia líquida secretada por las glándulas meobomias se endurezca, formando así una lagaña.

La segunda razón consiste en la relajación de los músculos alrededor de las glándulas meobomias, relajación que inicia un exceso de fluidos sobre las raíces de nuestras pestañas. Si el cuerpo se enfría, dichos fluidos se convertirán en lagañas.

A temperatura ambiente, la sustancia secretada por las glándulas meobomias es un aceite claro con mucha fluidez que se convierte en la lagaña cuando hay una baja de temperatura a su alrededor.

Función de las lagañas

Aunque sean un residuo orgánico, las lagañas cumplen un papel importante en nuestra salud ocular porque ellas contienen a las lágrimas en nuestros ojos, evitando que ellas corran por nuestras mejillas la mayor parte del tiempo.

Como las lagañas mantienen nuestras lágrimas en los ojos, ellas también contribuyen a mantenerlos humectados, lo que obviamente impide que suframos de resequedad ocular.

Además de las lagañas, parpadear evita también que suframos de ojo reseco porque las glándulas meobomias son exprimidas cuando parpadeamos, lo que generará un poco más de la sustancia que recubre nuestro ojo.

Las lagañas tienen una relación con nuestra salud ocular que quizás no se perciba a primera vista, pero existe. No es una cuestión que deba generarte preocupación, pero no está de más recordar que puedes acudir al oftalmólogo si tienes alguna duda o incomodidad con ellas.