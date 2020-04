No Poo: ¿Podemos lavar el cabello sin champú?

El No Poo es un tratamiento donde el uso de los champús regulares queda descartado

El No Poo es una tendencia emergente en la higiene personal y que tiene una relación muy importante con nuestro cabello, dado que su premisa es dejar de usar champú y preferir otros ingredientes para lavarlo. A continuación ahondaremos más en esta tendencia.

¿Qué es el No Poo?

El No Poo es una nueva tendencia en la higiene personal relacionada con el desuso del champú para lavar el cabello. En vez de champú, se usarían elementos como bicarbonato, vinagre, miel y aceites esenciales.

Esta tendencia se basa en el rechazo de los aditivos químicos presentes en el champú y que ocasionarían irritación del cuero cabelludo y daño capilar. Por otro lado, el desuso del champú contribuiría a una menor producción de grasa, lo que mantendría limpio el cabello.

Críticas sobre el No Poo

Usar menos champú no reducirá del todo la producción de grasa, porque la cantidad de sebo se determina también por elementos hormonales más allá de las veces que nos lavamos el pelo, por lo que el tratamiento No Poo no representa una verdadera solución para este inconveniente.

Por otro lado, hacer un menor uso del champú puede estimular una mayor presencia de grasa, lo cual tiene implicaciones potencialmente peligrosas porque en la grasa proliferan microorganismos capaces de generar infecciones capilares, explica la Dra. Lola Conejo, miembro de la Academia Española de Dermatología.

Alternativas al champú

Hay champús que no contienen aditivos artificiales y que te pueden servir si no quieres arriesgarte a ninguna irritación. Estos champús, que se conocen comúnmente como “neutros”, y pueden serte útiles en caso de que tengas cierta propensión a la irritación.

El bicarbonato por sí solo puede ayudarte si regulas su uso, que puede llegar a ser más peligroso que el de un champú normal porque su pH es más alcalino que el del cuero cabelludo, lo cual puede ocasionar irritación y decoloración del cabello.

El método No Poo es un tratamiento cuestionable, pero si todavía tienes cierta curiosidad por él, asegúrate de consultar a un dermatólogo, para que te brinde orientación de manera que tu cabello no se vea afectado.