¿Cómo podemos lidiar con una adicción paso a paso?

Reconocer una adicción sin vergüenza a ella, es el primer paso para acabarla

¿Has notado que sufres de una adicción que te ha traído problemas en tu salud y vida diaria? Probablemente quieras acabar con ella de una vez por todas, pero no sabes cómo.

Si es así, no te preocupes. Aquí te recomendamos algunos pasos recomendados por el portal WikiHow, y que puedes tomar en cuenta para lidiar con una adicción:

Identifica a qué eres adicto

Es importante que descubras a qué eres adicto: al café, a una comida, al vino… lo que sea, tienes que ser capaz de reconocerlo.

Pasos pequeños y progresivos

Para la mayoría es mejor dejar su adicción poco a poco antes que recurrir a la abstinencia (dejar la adicción por completo).

Por ejemplo, si eres adicto al cigarrillo y fumas una cajetilla al día, tienes que reducir esa cantidad diariamente: un día fumarás 20, al siguiente 19, y así sucesivamente.

Pide ayuda

Cuando ya seas capaz de fumar solo la mitad de la cajetilla al día –o tomar una copa de vino al día, si esta es tu adicción–, necesitarás ayuda de un familiar o amigo para que se asegure de que no recaigas y que continúes con tu recuperación de forma adecuada.

Escribe una lista

Enumerar las razones por las que no deberías seguir con esta adicción te ayudará a acercarte más a tu cometido. Solo tienes que colocarla en un lugar donde puedas verla diariamente.

Establece una meta cada semana

Si fuiste capaz de reducir la cajetilla entera de cigarrillos por la mitad de ella, no deberías quedarte ahí y avanzar hasta que esa mitad se convierta en 0 cigarrillos por día, de por vida.

Empieza a ahorrar dinero

Como ya conoces cuál será tu límite diario, por cada recaída que tengas tendrás que ahorrar una moneda de 25 centavos o un billete de 1 dólar.

Si llenas el frasco de ahorros (cosa que no debería pasar), ese dinero tendrás que donarlo a una organización benéfica.

Como de seguro no te gusta perder dinero, esta no es una opción agradable. Así que no hagas trampa.

Resiste la tentación

Puede ser difícil dejar cualquier adicción, pero resistir la tentación es importante. Sabes que no debes hacerlo, así que deja de comprar cigarrillos o lo que sea que te ha vuelto adicto.

Para cumplir estos pasos tienes que confiar en ti, y en que sí puedes lograrlo. No te presiones, pero tampoco muestres desinterés. Aplicando constancia y responsabilidad, podrás dejar esa adicción que tan pesada ha sido para ti.