Este es el desayuno perfecto según los nutricionistas

Un desayuno saludable te dará un mayor bienestar

Desde pequeños nos dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Esto se debe a que con ella es que podemos reponer las energías que necesitamos para cumplir con nuestras rutinas.

Y debido a su gran importancia, debemos evitar algunos alimentos en él, en especial los procesados. Más bien tienen que ser alimentos caseros, de acuerdo con los nutricionistas, señala El Observador.

¿Cuál es el desayuno perfecto según los nutricionistas?

Lácteos como la leche, yogur y queso, ya que aportan calcio.

Cereal como pan, alimentos a base de harina de trigo, maíz o arroz, porque aportan la energía necesaria para el resto del día.

Frutas , estas pueden ser preparadas en jugos, ensaladas o en trozos, por su gran contenido en fibras, vitaminas y agua, lo que hará que tu cuerpo funcione como es debido. Además, es recomendable que la consuman cinco veces al día, pero que sean variadas.

La hidratación también es importante en esta comida, ya que al pasar ocho horas sin consumir comida ni líquidos, el organismo necesita ponerse en el pleno funcionamiento.

¿Cuáles son los alimentos que se debe evitar?

Aunque no debe haber prohibiciones, lo mejor es que no haya alimentos con alto contenido en grasa ni azúcares. Y si los quieres comer, que no sea de manera constante, sino cada cierto tiempo.

En ese sentido, el desayuno debe realizarse de entre 30 a 45 minutos después de levantarse.

Además, hacerlo en un entorno tranquilo. Esto te permitirá digerir mejor la comida pero también controlarás la cantidad de alimentos que consumas y dedicarle solo 20 minutos del tiempo para desayunar.

Todo ello, debe ser aplicado cuando hay niños, porque tener un buen desayuno y comer en familia, les ayudará a tener un buen desarrollo a nivel físico y emocional.