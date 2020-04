6 secretos para mantener una relación de pareja sana y saludable

Sigue estas recomendaciones para tener una mejor comunicación con tu pareja y consolidar las bases de la relación

Desde el primer momento que se tiene una relación sentimental con alguien debe ser saludable, nada de situaciones tóxicas, experiencias del pasado o inseguridades.

Aplicar dichos patrones en una relación es una muestra de falta de seguridad, de limitarse a dejar el pasado atrás y de atribuirle a otros la culpa de una situación en específico, algo que puede perjudicarte psicológica, emocional y físicamente, explica Psicología y Mente.

Ante esto, te mencionaremos los seis secretos para mantener una relación sana y saludable:

1. Ama desde la libertad

Debes ser consciente de que la otra persona no te pertenece, que puede tener su propio espacio, tomar sus propias decisiones y que puede marcharse cuando quiera. Recuerda son dos personas diferentes, que viven y tienen sus propias experiencias por separados, pero que al final del día, sin importar el que, deciden estar juntos porque así lo desean.

2. Mejor comunicación

Comunicarse de manera constante a través del intercambio de pensamientos, recuerdos, lo que hicieron durante el día o una situación en específico, les ayudará a afianzar mucho más la relación. Además, que al momento de una discusión podrán expresar sus diferencias, molestias y sentimientos, de una forma respetuosa y constructiva, sin cabida a rencores.

3. Ten tiempo de calidad

Es bien sabido que las actividades diarias ocupan mucho tiempo y energía, pero es necesario que siempre aparten un poco de espacio para tener un poco de tiempo de calidad en pareja, en que puedan compartir ambos.

4. No olvides los detalles y expresiones de amor

Cuando una relación empieza los regalos, expresiones de amor, invitaciones o decirle lo bien que se ve, están presentes. Pero con el pasar del tiempo la pareja se va olvidando de ello, ahí es donde cometen el error, porque eso no puede quedar atrás, ya que esa es la mejor manera de demostrar lo que siguen sintiendo por la persona a pesar de los años que lleven juntos.

5. Cuando quieras cambios, cambia tú

Cuando algo no nos gusta de la pareja buscamos que cambie, pero lo cierto es que no debe ser él quien lo haga, sino tú. Porque las personas cambian cuando quieren o cuando lo hace su entorno. Por ejemplo, si lo que quieres es que no salga tanto con sus amigos, entonces agradécele los días que está junto a ti.

6. Respeto y confianza

El respeto y la confianza forman parte fundamental de una pareja, ya que gracias a ellas es que hay amor.

En ese sentido, es importante aplicar cada uno de ellas en la relación, para que de esta manera sea estable, sana y saludable.