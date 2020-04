Umami: el quinto sabor que desconocías

Un nuevo sabor que no podrás dejar de probarlo

Las papilas gustativas que se encuentran en la lengua perciben un quinto sabor que se une al dulce, salado, amargo y ácido: el umami.

Una combinación de los términos umai (delicioso) y mi (sabor), que fue descubierto por el científico y profesor de química en la Universidad Imperial de Tokio, Kikunae Ikeda.

De acuerdo con el científico, el quinto sabor lo puede percibir en la zona más amplia, es decir, en más de la mitad de la lengua, mientras que el amargo en la parte trasera y el dulce en cierto puntos localizados.

¿De dónde proviene este sabor?

Ikeda señaló que el responsable de dar este nuevo sabor: el aminoácido glutamato, también conocido como ácido glutámico, se descubrió al sintetizar, en 1908, de una gran cantidad de caldo de alga Laminaria japónica, una sal llamada glutamato monosódico o sal de china.

Esta sal o umami, cuenta con gran presencia en la dieta alimenticia, debido a que potencia el sabor y aroma a la comida, dándole un gusto agradable a esos alimentos.

Además, puede llegar a influenciar el apetito en las personas, razón por la que al momento que pruebes un alimento que contenga este condimento no puedes parar de comer. Aparte de brindar un buen sabor, ayuda a la salivación, estimula la garganta, el paladar y la parte de arriba de la boca.

¿El umami se encuentra en algún alimento de forma natural?

Foto de Shutterstock

Por supuesto que sí, se encuentra naturalmente en el jamón serrano, los tomates, el pescado o el queso, razón por la que alimentos como estos son usados en recetas de comida, brindando un sabor más intenso.

Al respecto, muchas personas no se encuentran familiarizados con este sabor, pero eso no quita que tenga gran presencia dentro de la comida. Capaz ya los has probado, sin siquiera saberlo.