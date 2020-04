¿Sientes miedo de tener éxito? Aprende a superarlo

A veces son las mismas personas las que se colocan las trabas para no lograr un propósito exitoso en la vida

Si eres una de esas personas que está pensando en impulsar su propio negocio o que ya lo tiene, y quiere ampliarlo con el objetivo de llegar más lejos, pero al final no te atreves hacerlo, puede ser porque tienes miedo al éxito.

Ese miedo es algo que en definitiva te frena a progresar y que te afecta no solo en lo laboral, sino también a nivel personal y psicológico, pero que también a lo largo puede afectar tu salud. Por lo que en este artículo de aconsejaremos cómo superarlo.

En el momento que estás pensando en el camino al éxito sientes culpabilidad, porque otras personas no lo han conseguido, o no conversas de tus logros con terceras personas ya que crees que no hacerlo es tener humildad.

Pospones algún proyecto que te podía haber ayudado a avanzar, sientes que no lo mereces, que no podrás mantenerlo o que puedes llegar a tener conflictos con otras personas, señala la doctora Mónica Fusté.

Al plantearte alguno de esos pensamiento y sentimientos, te estás saboteando inconscientemente a ti mismo, razón por la que no logras alcanzar el resultado que esperado. Logrando así que destruyas alguna oportunidad.

Por ello, te daremos cuatro pasos que te ayudarán a superar ese miedo al éxito:

1. Ten conciencia de ese miedo

Identifica el miedo que tienes al éxito y acéptalo, ya que al momento de hacerlo podrás superarlo y dar los pasos para lograrlo.

2. Date a ti mismo una definición del éxito

La definición del éxito es totalmente personal y no es transferible, ya que esto será diferente y cambiante en cada etapa de tu vida, así como también, para cada individuo.

3. Sé realista sobre las consecuencia futuras de tu éxito

Desde el primer momento que estés construyendo todo para lograr tu éxito debes tener los pies en la tierra, tener conciencia de que habrá dificultades que debes enfrentar y aprender sin drama. La idea es que sigas adelante hasta que lo logres.

A este punto se le suma el que apartes de tu vida aquellas personas que te arrojen negatividad, como las que tienen envidia o te dan críticas destructivas.

4. Brindate la oportunidad de ser exitoso

Este está muy ligado al primer punto, pues ya que al aceptar que tiene miedo al éxito, hará que lo superes y de los pasos para avanzar y lograr tu objetivo, de esa manera te estás autorizando a ti mismo, te estás dando la oportunidad de lograr tu meta en la vida y eso es importante para alcanzar lo que te propongas.

En definitiva, y si aplicas cada uno de los pasos antes mencionados, podrás eliminar de tu vida ese miedo que tienes al éxito, arriésgate a lograr tus objetivos en la vida en base a tus habilidades, capacidades y conocimientos.