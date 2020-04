Secretos para disfrutar y no romper la dieta durante el fin de semana

Disfrutar de tus días libres pueden afectar tu peso si no cuidas lo que comes

El fin de semana son esos días en los que más riesgos corres de salirte de tu dieta alimenticia. Asimismo, y de acuerdo a estudios científicos, las personas son capaces de bajar de peso en los días de la semana, pero los vuelve a recuperar el viernes, el sábado y el domingo, indica Cosmopolitan.

Ante esto, te indicaremos unos tips que puedes aplicar durante esos días para que no rompas tu dieta:

Dale flexibilidad a tu dieta durante la semana

Si eres un poco flexible con tu dieta durante la semana, cuando lleguen esos días descansos no tendrás tantas ansias de darte un gusto con la comida que más te gusta.

No apliques los llamado días de descanso

No todos los organismo son iguales, así que no a todos los organismos les funciona, pues a unos les puede hacer bajar de peso pero a otros solo les hace que aumenten la cantidad de comida. Y el sentimiento de culpa después no te dejará dormir.

No apliques reglas rígidas

Prohibirte comer ciertos alimentos aumenta la ansias de querer comerlos, haciendo que cuando te permitas consumirlo lo hagas en exceso y esto te perjudicará más. Así que date tu gusto aunque sea una vez por semana.

Investiga por qué comes de más

El saber porque comes de más, ya sea porque te da sueño durante el trabajo, te encontrabas con amistades o sola, te ayudará a no usar eso como excusa para comer de más, trata de ocupar tu mente en ese momento o buscar opciones sanas que no afecte tanto tus dietas.

Distráete durante el fin de semana

Realiza actividades que te mantengas ocupada, es decir en movimiento, a través de ejercicios, leer, limpiar tu casa, entre otras cosas. De esta forma no pensarás en la comida.

Evita tomar alcohol en exceso

Las bebidas alcohólicas son altas en calorías, pero también hacen que consumas alimentos de más mientras bebes.

En ese sentido, también puedes asistir a un nutricionista para que te cree un programa de alimentación sana que también te ayude adelgazar, pero en el que además puedas incluir comidas que te gusten de un modo equilibrado, para que así no afecte tu peso.