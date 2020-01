¿Ayudas a tu familia en el extranjero financieramente? Ve si calificas para deducciones en tus impuestos

Contenido Patrocinado

La familia es muy importante y nuestro amor por ellos permanece intacto sin importar que vivan con nosotros o “en la luna”. Esa es la razón por la que siempre estamos dispuestos a ayudarlos no importa donde se encuentren. A veces les enviamos por correo una cajita con regalos para una ocasión especial o simplemente porque sí. Pero ¿qué tal si la ayuda que provees va más allá de enviar de vez en cuando una caja con regalos para los días especiales? Muchos están dispuestos a proveer ayuda financiera sustancial a sus familiares que están viviendo en el extranjero. Si ese es tu caso, probablemente te estés preguntando: ¿Califico para alguna deducción tributaria si ayudo financieramente a mi familia en el extranjero?

¿Cuáles son los requisitos básicos?

Es cierto que el IRS (Servicio de Impuestos Internos según sus siglas en inglés) les permite a ciertos contribuyentes reclamar como dependientes algunos familiares a quienes ayudan financieramente y que viven en el extranjero, pero eso no significa que puedan deducir automáticamente la ayuda financiera que les provees. Como cualquier otra deducción, hay que cumplir ciertos requisitos para recibir el beneficio tributario. Especialmente después de que la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos (Tax Cuts and Jobs Act) fuese aprobada por el Congreso a finales del 2017, lo que cambió los beneficios tributarios por tener dependientes.

Hay dos formas de reclamar a un dependiente: Hijo Calificado y Pariente Calificado. El primero que se menciona, Hijo Calificado, probablemente no sea una opción para reclamar si tu dependiente está viviendo en el extranjero. El dependiente tiene que haber vivido con el contribuyente que lo reclama durante más de la mitad del año para calificar. Por otra parte, si estás ayudando financieramente a tus familiares que viven en el extranjero, es probable que puedas reclamarlos como Parientes Calificados si cumples ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Aquí algunos de ellos:

Puedes reclamar como dependientes a los familiares que ayudas financieramente solo si son ciudadanos de Estados Unidos, nacionales de Estados Unidos, extranjeros residentes en el país o residentes de Canadá o México. Así que, si los familiares que ayudas financieramente son residentes de un país extranjero que no sea Canadá o México y no son ciudadanos, extranjeros residentes o nacionales de los EE. UU., no podrás reclamarlos como Parientes Calificados en tu declaración de impuestos.

También tienen que cumplir el requisito de parentesco. ¿Qué significa esto? Pues que tienen que ser uno de los siguientes: Su hijo o hija, hijastro o hijastra, hijo de crianza o descendiente de cualquiera de ellos (por ejemplo, su nieto o nieta). Un hijo legalmente adoptado es considerado su hijo. Su hermano, hermana, medio hermano, media hermana, hermanastro o hermanastra. Su padre, madre, abuelo u otro antepasado directo, pero no su padre o madre de crianza. Su padrastro o madrastra. Un hijo o hija de su hermano o hermana. Un hijo o hija de su medio hermano o media hermana. Un hermano o hermana de su padre o madre. Su yerno, nuera, suegro o suegra, cuñado o cuñada.

El familiar que ayudas en el extranjero debe tener un ingreso bruto menor a $4,200 en el 2019 (esta cantidad puede aumentar para años tributarios futuros).

Como contribuyente debes haber provisto más de la mitad del sustento o ayuda financiera de tu familiar durante el año tributario.

También ten en consideración que para poder reclamarlos, tus familiares tienen que tener un número de identificación para propósitos tributarios. Estos pueden ser un número de Seguro Social o un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés). Puedes solicitar un ITIN sometiendo el formulario W-7 del IRS.

¿Cuáles son los beneficios tributarios?

Este es uno de esos momentos donde las expectativas y la realidad no necesariamente son iguales. La razón es que, aunque es cierto que potencialmente puedes reclamar a tus familiares que viven en el extranjero como dependientes, específicamente como Parientes Calificados, esto no te califica para otros beneficios tributarios como el declarar como Cabeza de Familia y otros créditos tributarios como el Crédito por Ingreso del Trabajo y Crédito Tributario por Hijos. El beneficio tributario principal de poder reclamar a un miembro de la familia como dependiente solía ser la exención de dependientes que, en años anteriores a la Reforma Fiscal, era de hasta $ 4,050. Sin embargo, bajo reforma tributaria, la exención para el dependiente se eliminó para los años fiscales 2018-2025. Ahora puedes reclamar un nuevo crédito llamado Crédito para Otro Dependiente (ODC por sus siglas en inglés) de hasta $500 para dependientes que no sean niños. A diferencia del Crédito Tributario por Hijos, puedes reclamar el otro Crédito para Otro Dependiente si tu dependiente es tu hijo mayor de 17 años, tu hijo tiene un ITIN, u otros parientes. Según la reforma tributaria, tu hijo dependiente necesita un número de Seguro Social y no un ITIN para que puedas reclamar el Crédito Tributario por Hijo.

Si necesitas presentar una declaración de impuestos para un año fiscal anterior al 2018, aún puedes reclamar al miembro de la familia que apoyaste y reclamar una exención o deducción por dependiente. Recuerda que si deseas reclamar un crédito o una deducción que perdiste, puedes presentarla dentro de los 3 años posteriores a la fecha de vencimiento de la declaración.

Aunque puedas reclamar un beneficio tributario por la ayuda financiera que provees a tus familiares en el extranjero o no, nada te puede quitar la satisfacción de ayudarlos.